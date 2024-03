Christian Horner en Red Bull Racing hebben achter gesloten deuren een manier gevonden om de affairezaak tot een einde te brengen. Horner had - naar verluidt jarenlang - een affaire met zijn assistente en uiteindelijk leidde dit tot een klacht van de werkneemster. Horner en Red Bull zouden nu een enorm bedrag hebben betaald om de zaak van tafel te krijgen, zo melden diverse media, waaronder RTL Deutschland.

Sinds het Formule 1-seizoen van 2024 is begonnen gaat het eigenlijk nog nauwelijks over de gebeurtenissen op de baan. Max Verstappen steekt met kop en schouders boven de rest van het veld uit, maar het is vooral iemand anders binnen Red Bull die de aandacht trekt, namelijk teambaas Horner. De Brit werd plots geconfronteerd met een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag. Er werd een onderzoek ingesteld, maar er werd geen reden gevonden om Horner aan te pakken. Vervolgens lekte er allerlei WhatsApp-gesprekken tussen Horner en zijn assistente en werd de soap - voor de zoveelste keer - nieuw leven ingeblazen. Om een einde te maken aan alle onrust heeft Horner nu - samen met Red Bull - de portemonnee getrokken, zo klinkt het bij diverse media, waaronder dus de Duitse tak van RTL.

Horner en Red Bull trekken de portemonnee in affairezaak

Horner zou maar liefst 700.000 euro uit eigen zak hebben betaald aan zijn assistente als een soort van 'ontslagvergoeding'. Red Bull heeft dit bedrag verder aangevuld tot een duizelingwekkende 1 miljoen euro, met als voorwaarde dat de zaak hiermee van tafel is, zo meldt het hierboven genoemde Duitse medium. De beëindiging van de samenwerking tussen Horner en zijn assistente en de betaling van het monsterbedrag zijn echter nog niet officieel bevestigd, want Red Bull is vooralsnog niet bereid geweest antwoord te geven op de door RTL aangeleverde vragen.

Is monsterbetaling voldoende om rust te laten wederkeren?

Met de betaling hopen Horner en Red Bull definitief een streep te kunnen zetten onder de hele affairezaak, die al speelt sinds de Formule 1 arriveerde in Bahrein. De soap is sindsdien alleen maar groter en groter geworden, mede ook door de inmenging van Jos Verstappen en Helmut Marko. Of Red Bull en Horner met de monsterbetaling erin slagen het affaireverhaal naar de achtergrond te verdringen, is nog maar de vraag. En of hiermee ook de rust binnen het team weer terugkeert, is uiterst onzeker. De tijd zal het uitwijzen.

