De Red Bull-soap rondom Christian Horner én inmiddels ook Helmut Marko lijkt met de minuut gekker en gekker te worden. Nadat er vorige week vermeende Whatsapp-gesprekken van Horner geopenbaard zijn, is het hek van de dam. Nu zou het volgens sommige geruchten Marko zelf zijn geweest die de gesprekken gelekt heeft.

Langzaam maar zeker begint de interne onrust binnen Red Bull Racing zijn kookpunt te bereiken. De hele soap rondom Christian Horner heeft een hoop rumoer binnen het Formule 1-team veroorzaakt en nadat het onderzoek nog voor de race in Bahrein werd afgerond, lijkt er inmiddels steeds meer sprake van een interne oorlog te zijn binnen het team. Inmiddels lijkt het niet meer een kwestie te zijn of Horner schuldig is, maar meer wie er nu eigenlijk aan welke kant staat binnen Red Bull. Van een hecht team lijkt er richting buitenaf in ieder geval geen sprake meer te zijn.

Mogelijke schorsing

Met de dag steken er steeds meer verhalen, nieuwtjes en geruchten de kop op. Hoewel er voor een hoop berichten geen hard bewijs is, lijkt het wel een gevalletje 'waar rook is, is vuur'. Marko, de man die een belangrijke rol voor Verstappen speelt en als een soort vaderfiguur voor de Nederlander fungeert binnen het team, heeft op vrijdag in Saoedi-Arabië plotseling nog eens wat olie op het vuur gegooid. De Oostenrijkse zender ORF vroeg hem naar aanleiding van rondzingende geruchten of er de mogelijkheid bestaat dat Marko geschorst kan worden door het team in de komende week: Daarop bevestigde Marko vervolgens dat die 'theoretische mogelijkheid bestaat' en dat hij mogelijk in Australië geen deel meer uitmaakt van het team.

Lek door Marko

Inmiddels lijkt het nóg gekker te worden. Volgens hetzelfde ORF is het namelijk zo dat men er nu vanuit gaat dat het nota bene Marko is geweest die de beruchte Whatsapp-gesprekken van Horner met een vrouwelijke Red Bull-medewerkster naar buiten heeft gebracht richting de pers. Ergens geen gekke gedachte, daar de anonieme lekker de beschikking had over mailadressen van alle prominente figuren binnen de Formule 1. Inmiddels is het zo dat Oliver Mintzlaff ingevlogen wordt om orde op zaken te stellen middels een gesprek met Marko in Djedda op zondag. "Mijn verantwoordelijke baas is Oliver. Ik ga met hem praten en dan zien we het wel", zegt Marko daarover.

Toekomst van het team

Zijn toekomst binnen Red Bull lijkt van dat gesprek af te hangen: "Alles moet voor mij in orde zijn als ik door wil gaan bij het team", klinkt het helder vanuit de Oostenrijker, die mogelijk dus het vertrek van Horner zal gaan eisen. Duidelijk is wel: de crisis is aan bij Red Bull. Mocht Marko geschorst worden of zelf zijn biezen pakken, lijkt het aannemelijk dat ook Max Verstappen middels een speciale Marko-clausule de Red Bull-deur achter zich dicht trekt. De Nederlander gaf na de kwalificatie aan dat hij geen toekomst bij het team ziet zonder Marko. Bovendien lijkt de bom tussen Jos Verstappen en Horner ook ontploft. Mocht men de kant kiezen van de Brit, is de kans groot dat de Verstappens en Marko vertrekken.

