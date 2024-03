Vrijdag ontstonden er geruchten over een onderzoek vanuit Red Bull Racing naar adviseur Helmut Marko, naar aanleiding van de anonieme mail die vorige week donderdag werd verstuurd met daarin vermeend bewijs tegen teambaas Christian Horner. Max Verstappen heeft publiekelijk nog maar eens duidelijk aangegeven dat een vertrek van Marko volgens hem 'geen optie' is en ertoe kan leiden dat ook hij zijn conclusies trekt.

Marko zelf sloot vrijdag een schorsing niet uit, terwijl hij ook zelf bereid is om te vertrekken als hij het niet meer fijn zou vinden om te werken bij Red Bull. In gesprek met De Telegraaf zegt Verstappen in een uitgebreide reactie het volgende over een mogelijke schorsing of vertrek van Marko, iets wat de Nederlander niet zou steunen. "Ik heb altijd aangegeven aan het team dat Helmut heel belangrijk is. Voor mij, en voor het team. En dus ook voor mijn toekomst."

Wat Verstappen betreft gaat Marko nergens heen en kan een vertrek ook gevolgen hebben voor zijn eigen toekomst binnen Red Bull. "De optie dat hij weggaat, zie ik niet zitten. Of het dan duidelijk is wat er gebeurt? Ja. Ik heb altijd gezegd dat Helmut erbij moet blijven. Zonder hem kan ik niet doorgaan. Intern is bekend hoe ik erin sta. Ik hoop ook dat ze mijn standpunt begrijpen. We zijn al heel lang onderweg met elkaar en ik denk dat het belangrijk is om iedereen tevreden te houden. Na de dood van Dietrich Mateschitz (teamoprichter) zijn er een paar van zijn taken natuurlijk verdeeld en ik heb altijd aangegeven dat het in mijn ogen ook zo moet blijven voor de toekomst, zolang Helmut leeft.”

Zou Verstappen vertrekken bij vertrek Marko?

De geruchten zijn de afgelopen tijd al daar, maar is het voor Verstappen een optie om te vertrekken mocht Marko ook weggaan bij Red Bull? "Voor mij gaat het om relaties binnen een team en duidelijke communicatie. Als er mensen wegvallen die heel belangrijk voor jou zijn, dan wordt het op een gegeven moment een onwerkbare situatie, als dat zou gebeuren. Daar ben ik altijd heel open in geweest en dat weten ze ook allemaal. Nu is het zaak om eerst te zien of het allemaal inderdaad zo is en dit lijkt te gaan gebeuren. En ja, dan gaan we het daar na het weekeinde natuurlijk zeker over hebben." De Nederlander zou volgens de geruchten een optie hebben in zijn contract waardoor hij zou kunnen vertrekken als Marko ook vertrekt bij Red Bull.

Respect voor Marko

Verstappen heeft al vaker laten weten dat hij Marko door dik en dun steunt, iets wat ook in dit geval zo is. "Ik vind dat je met veel respect om moet gaan met Helmut, zoals hij het team samen met Dietrich vanaf het begin heeft neergezet. Helmut heeft Christian ook altijd gesteund in moeilijkere tijden voor het team. Zelf zit ik ook in dit traject, ik heb niet voor niets een contract getekend tot en met 2028. Wij hoeven niet eens met elkaar te bellen, maar elkaar alleen maar aan te kijken. Helmut weet hoe ik erin sta, daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken.”

