Max Verstappen pakte pole position voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar de ogen waren al gauw gericht op Dr. Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, die mogelijk geschorst gaat worden. Verstappen laat duidelijk weten dat zijn toekomst bij het Oostenrijkse team afhangt van Marko.

De rommelingen bij Red Bull Racing begonnen toen teambaas Christian Horner werd onderzocht na beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De klacht werd afgewezen, maar een dag na dat besluit werden foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en die collega via een anonieme e-mail gelekt. Daar kwam nog een ruzie tussen Jos Verstappen en Horner bovenop. Een gesprek tussen de vader van Max en Toto Wolff zorgden vervolgens voor geruchten dat Verstappen een overstap naar Mercedes zou overwegen. Nu is het Marko die onder vuur ligt. Hij liet aan de Oostenrijkse tv-zender ORF weten mogelijk geschorst te gaan worden. Volgens De Telegraaf-journalist Erik van Haren zou de hoofdadviseur een spraakverbod hebben gekregen van de topmannen bij Red Bull GmbH en daar heeft Marko maling aan gehad, wat gezien kan worden als 'ondermijning van het gezag'. Daar komt naar verluidt nog een onderzoek naar het lek binnen het team bij. Misschien nog het allerbelangrijkste van de situatie die met de minuut gekker wordt: Verstappens toekomst hangt onder andere af van wat er nu met Marko gebeurt, zo liet de regerend wereldkampioen weten na de kwalificatie in Djedda.

Verstappens toekomst hangt van Marko af

"Absoluut," antwoordde Verstappen stellig op de vraag van Viaplay of Marko moet blijven bij Red Bull. "Ik heb ook altijd uitgesproken en ook altijd heel duidelijk tegen het team gezegd - iedereen, hoog op - dat hij een heel belangrijk onderdeel van het team is, en dat is hij ook gewoon en niet alleen naar mij toe, maar ook hoe hij toendertijd met Dietrich [Mateschitz] het team heeft opgezet en gerund tot en met nu. En hij heeft ook mensen in hun posities behouden natuurlijk om deze successen te behalen. Plus hij heeft ook nog Honda naar het team gehaald. Dan denk ik wel dat zo'n iemand respect verdient en natuurlijk bij het team hoort te blijven." Ook op de vraag of zijn toekomst van Marko afhangt, was Verstappen meer dan duidelijk: "Onder andere wel ja."

