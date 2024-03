Max Verstappen wist vrijdag alweer de tweede pole position op een rij veilig te stellen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander rekende met een ruime voorsprong af met Sergio Pérez en is vanzelfsprekend tevreden over de uitstekende sessie.

Verstappen wist in Bahrein na een lastige Q3 - geslepen zoals hij is - toch de touwtjes aan elkaar te knopen met een bijzonder sterk rondje, waardoor hij op zaterdag in de race vanaf pole mocht vertrekken. Die kans was wel aan hem besteed. De regerend wereldkampioen kende - gewapend door de uitstekende racepace - geen genade met de rest van het veld en was er al vroeg in de race vandoor. Het leverde hem de eerste zege van het seizoen op. In Saoedi-Arabië ging hij op dezelfde voet verder.

Sterk verbeterd

In de kwalificatie voor de race van zaterdag wist de Nederlandse coureur wederom een indrukwekkende prestatie op het asfalt te leggen. Op een circuit dat totaal anders is dan de baan in Bahrein, wist Red Bull wederom sterk te presteren en reed Verstappen met een gat van drie tienden de rest van het veld van zich af. Hij reageert na afloop van zijn eerste pole in Djedda: "Een hele goede dag. We hebben de auto verbetert afgelopen nacht. Het zorgde voor meer vertrouwen om op de limiet te rijden."

Volmaakt rondje

Verstappen vervolgt: "Het is ongekend hoe snel je hier kan gaan. Mijn rondje voelde een beetje als de ronde van 2021, maar nu wel volmaakt", grapt de drievoudig wereldkampioen over zijn beruchte rondje dat destijds in de laatste bocht in de muur eindigde. Hij blikt vooruit op zaterdag: "In het verleden hebben we hier een hoop gekke races gezien. Er kan veel gebeuren. Mensen denken dat het hier een gemakkelijke één-stopper wordt richting het einde, maar dat is niet het geval. Ik weet zeker dat de auto morgen ook uitstekend gaat presteren."

