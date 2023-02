Jeen Grievink

22 februari 2023

McLaren-teambaas Zak Brown heeft in het geheim een bezoekje gebracht aan de fabriek van Red Bull Racing om de mogelijkheden voor een samenwerking vanaf 2026 te bespreken. McLaren overweegt namelijk de motoren van Red Bull Powertrains te gaan gebruiken wanneer hun huidige deal met Mercedes afloopt.

McLaren rijdt nog de komende drie seizoenen met de power units van Mercedes, maar voor daarna heeft men nog geen geschikte partner gevonden. Hoewel McLaren ook al lijntjes heeft uitgezet naar Honda, de motorfabrikant die nu nog betrokken is bij de productie van de krachtbronnen van Red Bull, brengt het ook andere opties in kaart. Red Bull gaat via haar Powertrains-project vanaf 2026 volledig intern haar motoren ontwikkelen en krijgt hierbij ondersteuning van autofabrikant Ford. Vanaf dat moment is het dus niet meer Honda, maar Ford dat een ondersteunende rol voor haar rekening neemt bij de Oostenrijkse formatie. McLaren is benieuwd of dit ook voor hen interessant kan zijn en daarom ging Brown op bezoek bij Red Bull.

Brown bij Red Bull op de koffie voor potentiële motorendeal

Het doorgaans uiterst betrouwbare Independent weet te melden dat Brown eerder deze maand een bezoekje heeft gebracht aan de motorendivisie van Red Bull om een mogelijke deal in kaart te brengen. Een woordvoerder van Red Bull heeft tegenover het medium bevestigd dat Brown inderdaad een kop koffie is komen drinken, maar wilde geen details over de inhoud van het bezoek vrijgeven. Een eventuele samenwerking tussen McLaren en Red Bull is toch wel opmerkelijk, aangezien de teams sinds het budgetcap-schandaal geen al te beste verhouding hebben. Brown schreef destijds een brief aan de FIA en insinueerde dat Red Bull zou hebben valsgespeeld, iets dat hem door de Oostenrijkse formatie absoluut niet in dank werd afgenomen.

Grijpt Honda in 2026 mis door ex-partner Red Bull?

Daarnaast zijn de gesprekken opmerkelijk omdat McLaren ook in onderhandeling is met Honda, de huidig motorpartner van Red Bull. De Japanners zullen vanaf 2026 echter een volledig eigen motor op de Formule 1-markt brengen en McLaren is één van hun potentiële klanten. Dat datzelfde Mclaren nu praat met de toekomstig 'ex' van Honda, zal bij de Japanners voor gefronste wenkbrauwen zorgen. Brown zelf wilde er vorige week nog niet te veel over kwijt. "We hebben wat tijd om te beslissen wat we willen doen in 2026 en daarna", zo zei hij.

Eerste echte klantenteam voor Red Bull Powertrains?

Mocht Red Bull daadwerkelijk een deal sluiten met McLaren, dan zal men voor het eerst een echt klantenteam aan zich binden. Dat gebeurt dan ook nog eens in het eerste jaar waarin ze niet meer de ondersteuning krijgen van Honda. De Oostenrijkers weten echter wel hoe het is om meerdere power units af te leveren, want deze rollen momenteel ook al van de productieband voor het zusterteam van AlphaTauri.

Een extern klantenteam is echter wel een ander verhaal, met andere belangen en verhoudingen. Hier kan Red Bull zelf over meepraten uit de tijd dat ze nog op gespannen voet leefde met Renault. Deze spanningen liepen dusdanig hoog op, dat Red Bull uiteindelijk brak met de Franse fabrikant en besloot de handen ineen te slaan met Honda.

