Alpine nu al onder minimumgewicht: agressief ontwikkelingsplan in de maak

Jeen Grievink

Woensdag 22 februari 2023 13:29 - Laatste update: 13:51

Het Formule 1-team van Alpine is erop gebrand een grote stap voorwaarts te maken in 2023 en de eerste tekenen zijn positief. De Franse renstal heeft haar eerste doel al bereikt door de nieuwe A523 onder het minimumgewicht te krijgen. Hierdoor kan Alpine naar eigens wens ballast toevoegen om de minimale grens te bereiken.

De A523 was de laatste auto die aan het grote publiek werd onthuld in aanloop naar de testweek in Bahrein. Technisch directeur Matt Harman sprak bij de presentatie van de nieuwe auto van een evolutie, en geen revolutie, van de bolide van vorig jaar. Hij onthulde daarbij ook dat de A523 al in de pijpleiding zat, nog vóórdat de A522 in productie ging. Alpine heeft dus veel tijd kunnen besteden aan haar nieuwe speeltje en de eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar. Zo heeft het fabrieksteam onder meer gesleuteld aan de voor- en achtervleugel, de ophanging en het koelsysteem van de power unit. Ook wist het team onder het minimumgewicht van 798 kilogram te komen, en dat brengt een groot voordeel met zich mee.

Alpine zit met A523 onder minimum gewicht van 798 kg

Waar veel Formule 1-teams hun auto gedurende het seizoen nog lichter proberen te maken om maar zo dicht mogelijk bij de ondergrens van 798 kg in de buurt te komen, heeft Alpine dit al voor de start van het seizoen voor elkaar gebokst. Omdat de A523 onder de minimale grens - die is vastgelegd in de reglementen - zit, moet men ballast toevoegen om het gewicht te verhogen. Hoewel het misschien niet zo klinkt, is dit een voordeel. Alpine kan namelijk zelf kiezen waar en hoe het gewicht toevoegt aan de wagen. Alpine kan hierdoor bijvoorbeeld de balans van de auto verbeteren.

Ruimte voor engineers om agressief te ontwikkelen

Het geeft de ingenieurs en engineers van Alpine meer ruimte om te spelen met updates voor de auto. De Franse renstal gaat dan ook een uiterst agressieve ontwikkeling hanteren komend seizoen. De betrouwbaarheid van de krachtbron was vorig jaar een issue, maar dit probleem zou opgelost moeten zijn. Alpine zegt hierdoor de toch al agressieve ontwikkeling van vorig jaar verder te kunnen opschroeven. Men hoopt hiermee een bedreiging te kunnen worden voor de traditionele topteams: Red Bull, Ferrari en Mercedes.

