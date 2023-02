Wat is die groene verf op Formule 1-auto's en waarom wordt het gebruikt?

Jan Bolscher

Vrijdag 24 februari 2023 14:59

Het is iets dat regelmatig voorbij komt tijdens de wintertestdagen: groene verf op de Formule 1-auto's. Deze verf, die ook wel eens andere kleuren dan groen heeft, heet ‘Flow Vis’. Waarom maken de teams hier gebruik van?

Het ziet er vaak wat vreemd uit als je een Formule 1-auto onder de verf ziet zitten alsof iemand er per ongeluk een emmer overheen heeft laten vallen. Er zit echter een heel duidelijk idee achter het gebruik van Flow Vis. 'Flow' is de Engelse benaming voor de luchtstroom, 'Vis' is kort voor ‘visualisation’: het in beeld brengen van die luchtstroom dus. De Flow Vis brengt in het kort gezegd in beeld hoe de luchtstromen over de auto lopen. Hoewel de aerodynamica van de auto’s vooral op de computer en met behulp van windtunnels wordt ontworpen, is het namelijk altijd nog maar even de vraag of dit in de praktijk precies hetzelfde uitpakt.

Luchtstromen in kaart brengen

De verf vindt tijdens het rijden met de auto zijn weg over de verschillende aerodynamische delen die het onderweg treft. Zo blijft er een vloeipatroon over op de auto, die duidelijk laat zien waar de lucht vanaf een bepaald punt langsloopt. Voor de teams is dit een goede manier om uit te zoeken of de luchtstromen in de praktijk hetzelfde doen als in de windtunnel of in het computermodel. De verf is een mengsel van een kleurstof en een olie. Vanwege die samenstelling kan het makkelijk bewegen over de auto, zonder dat het teveel blijft plakken of zelfs hecht aan de auto. Vaak wordt felgroen gebruikt, omdat dat duidelijk afsteekt tegen de kleur van de auto. Wat de teams vaak het liefst zien, is dat het verfpatroon rechtlijnig is, dus zonder hele willekeurige vormen. Dat laatste kan namelijk wijzen op verstoorde luchtstromen, ofwel ‘vuile lucht’.

Verlies van downforce

Daarbij hopen ze vaak dat de lijnen ononderbroken over de auto lopen, omdat het anders kan betekenen dat de luchtstroom niet geheel langs de aerodynamische delen loopt. In dat geval is er namelijk verlies van downforce. Hoe meer verf er nog op de auto zit op bepaalde delen, hoe meer druk de luchtstroom op die delen heeft uitgeoefend. Dus, nu weet je waar je op kunt letten de volgende keer als je groene verf op een auto ziet zitten. Wil je de hele uitleg over Flow Vis liever nog eens rustig terugluisteren mét beeld erbij? Bekijk dan onderstaande video:

Artikel gaat verder onder video

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.