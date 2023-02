Jeen Grievink

Dinsdag 21 februari 2023 14:33

Nyck de Vries mocht in dienst van AlphaTauri voor het eerst een lancering van een Formule 1-auto bijwonen. Hij deed dit tijdens de New York Fashion Week in de gelijknamige stad. Gisteren werden op YouTube de beelden van achter de schermen gedeeld met het grote publiek.

Scuderia AlphaTauri onthulde op 11 februari de livery van haar nieuwe AT04. De renstal deed dit tijdens de New York Fashion Week en dat was een unieke ervaring. Zeker voor De Vries, want voor de coureur uit Sneek was het zijn eerste officiële car launch in de Formule 1. De Nederlander was echter uiterst relaxed, zo blijkt uit de beelden van achter de schermen die zijn gedeeld op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. In de video is te zien hoe De Vries en teamgenoot Yuki Tsunoda zich amuseren in aanloop naar de lancering van de AT04.

De Vries relaxed in aanloop naar lancering AT04

De Vries en Tsunoda brachten allereerst een bezoekje aan het Hard Rock Hotel in New York, waar de New York Red Bulls - het plaatselijke basketbalteam - hun tenues voor komend seizoen onthulde. Vervolgens werden de twee Formule 1-coureurs middels een privétaxi verplaatst naar het Barclays Center, waar ze een basketbalwedstrijd tussen de Brooklyn Nets en Chicago Bulls bijwoonden. De dag erna volgde er een boottocht en aansluitend een fotoshoot voor AlphaTauri. Tot slot was er de lancering van de livery van de AT04. Voor een bomvolle zaal trokken De Vries en Tsunoda het doek van de nieuwe auto.

