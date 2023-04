Lars Leeftink

Woensdag 26 april 2023 17:34 - Laatste update: 17:40

Het was een deal die een keerpunt bleek te zijn in de moderne geschiedenis van de Formule 1. Christian Horner heeft nu onthuld hoe hij Adrian Newey, de succesvolle ontwerper van F1-auto's, overhaalde om zich bij Red Bull aan te sluiten.

Newey is op het gebied van het ontwerpen van auto's in de Formule 1 een genie gebleken. De Brit heeft tijdens zijn legendarische carrière overal waar hij uit woede zijn potlood oppakte auto's ontworpen waarmee hij kampioenschappen won. Zijn overstap van McLaren naar Red Bull eind 2005, toen Red Bull Racing ontstond, zorgde ervoor dat het Milton Keynes-team de weg richting de top zou vinden. De 64-jarige, die al een sensatie was bij Williams en McLaren, heeft Red Bull tot nu toe geholpen om zes wereldtitels voor coureurs en vijf constructeurskampioenschappen te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA koos auto Verstappen uit voor inspectie na chaotische race in Australië

Komst Newey

Hoe slaagde de jeugdige Horner, in 2005 amper in de dertig, erin de grootste ontwerpgoeroe van de Formule 1 over te halen om over te stappen naar een team dat net kwam kijken in de Formule 1? De teambaas vertelt in de podcast Talking Bull hoe hij dit voor elkaar kreeg. "Ik herinner me dat ik tegen Dietrich (Mateschitz) en Helmut (Marko) zei: 'Ik denk dat we een reële kans hebben om Adrian Newey te pakken te krijgen. Ik heb het hele seizoen met hem gesproken'. Het was een kwestie van hem en zijn toenmalige vrouw te overtuigen. David Coulthard (toen coureur van Red Bull) speelde er een rol in, want hij wist duidelijk dat Adrian bij McLaren en Williams had gereden toen hij daar was."

Band Horner en Newey

Horner zegt dat hij vrijwel onmiddellijk een band met Newey kon opbouwen, wat de weg vrijmaakte voor een contract die de Formule 1 voor eeuwig zou veranderen. Horner legt uit waar die klik vandaan is gekomen. "Er klikte gewoon iets. We konden het heel goed met elkaar vinden en we hadden gewoon dezelfde kijk op dingen. Het was fenomenaal om hem aan boord van het team te krijgen en toen begonnen mensen ons opeens serieus te nemen." Nu, zo'n 18 jaar later, domineren Horner en Newey nog steeds de Formule 1 met Red Bull. Buiten het circuit hebben ze ook een hele speciale band, aldus Horner. "We zijn collega's, maar we zijn vrienden. De vriendschap is ongelooflijk belangrijk. Hij is peetvader van één van mijn kinderen en dat is heel belangrijk voor mij", onthulde Horner. "We zijn nu al een hele tijd samen en we hebben altijd graag samengewerkt en hebben altijd een sterke vriendschap gehad."