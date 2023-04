Lars Leeftink

De FIA heeft, bijna een maand na de Grand Prix van Australië, bekendgemaakt welke auto na de race in Melbourne werd uitgekozen voor een uitgebreide inspectie. Het was dit keer de beurt aan de auto met startnummer één, de auto van Max Verstappen.

Na elke race doet de FIA een compleet willekeurige inspectie bij één van de auto's die de race afsluit op een plek in de top tien. Dit doet de FIA om te controleren of alles wat met de auto te maken heeft volgens de regels is. In Australië was er tijdens de race genoeg chaos, met drie rode vlaggen en een paar staande herstarts. Verstappen liet zich er echter niet door afleiden en won de Grand Prix, waardoor hij nu een voorsprong van vijftien punten heeft opgebouwd. Na drie races in 2023 heeft de Nederlander twee zeges achter zijn naam staan en heeft Red Bull amper concurrentie van andere teams.

Niks illegaals aan auto Verstappen

Het ging bij de inspectie vooral om de voorkant en de achterkant van de auto, waar de FIA meerdere onderdelen heeft gecontroleerd. Het autosportorgaan laat in het document dat het op woensdag publiceerde weten dat er tijdens de inspectie niks illegaals is gevonden bij de RB19 van Verstappen. Het komt overigens niet vaak voor dat er tijdens zo'n inspectie iets illegaals wordt gevonden. Omdat het willekeurig is, kan het goed zijn dat Verstappen komende zondag na de race in Bakoe - mocht hij in de top tien eindigen - weer wordt uitgekozen.