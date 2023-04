Brian Van Hinthum

Woensdag 26 april 2023

Na lang wachten kunnen we ons eindelijk weer gaan focussen op een Grand Prix-weekend. Na vier weken geduld worden we beloond met doorgaans één van de mooiere races op de kalender: de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zoals gebruikelijk beginnen we de het weekend met de persconferenties op donderdag.

Er zullen twee groepen van vijf coureurs aanschuiven voor de persconferentie, daarnaast zullen de andere tien coureurs moeten verschijnen voor de schrijvende pers en andere media in de zogeheten 'TV pen'. Max Verstappen zit donderdag in de groep die voor het TV Pen zal verschijnen en niet op de gebruikelijke persconferentie van de FIA zelf.

Persconferenties

TV Pen

12:30 uur Charles Leclerc Ferrari Fernando Alonso Aston Martin Oscar Piastri McLaren Max Verstappen Red Bull Racing Zhou Guanyu Alfa Romeo