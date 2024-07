Nadat Max Verstappen eerder al heeft aangegeven dat de RB20 toe is aan upgrades waardoor de prestaties zullen verbeteren, steunt dr. Helmut Marko de woorden van de Nederlander. De 81-jarige Oostenrijker wijst naar Silverstone, waar het team simpelweg snelheid tekort kwam en in zijn ogen komen de titelkansen in gevaar.

Voor de neutrale toeschouwers stelt het huidige seizoen voorlopig niet teleur. Red Bull Racing is aan het jagen op de derde wereldtitel op rij voor de teams en Verstappen knokt voor zijn vierde kampioenschap. Die strijd heeft de afgelopen weken een deukje opgelopen, want in Spanje wist de Limburger nog wel te winnen, maar Mercedes sloeg toe in Oostenrijk en in Groot-Brittannië. Ondanks dat gegeven is Verstappen nog wel uitgelopen in het klassement.

Pakket is momenteel te langzaam

In de slotfase in Silverstone leek Verstappen nog Lewis Hamilton, die uiteindelijk de race won, te kunnen bijbenen, maar uiteindelijk kwam de Nederlander een aantal ronden tekort. Toch was ook in Groot-Brittannië de RB20 niet de snelste bolide. Zo was dat in fases de MCL38 van McLaren en in momenten de W15 van Mercedes. De Formule 1 is vandaag de dag meer dan ooit een ontwikkelingstijd geworden en Marko was na afloop van de wedstrijd bij ORF ook duidelijk over het resterende programma. "We zijn nu gewoon te langzaam en op deze manier worden we geen kampioen."

Updates in Hongarije

In Hongarije komt er wederom een nieuw pakket aan onderdelen, maar die blijken niet altijd het verschil te maken. Daar heeft overigens niet alleen Red Bull Racing last van, ook het team van Ferrari lijkt sinds de updates in Imola de stijgende lijn kwijt te zijn, ondanks de zege van Charles Leclerc in Monaco. Hetzelfde geldt dus in mindere maten voor Red Bull en Marko benadrukt bij Auto Bild dan ook dat het pakket op de Hungaroring simpelweg het verschil moet gaan maken. "Het moet werken. Anders ziet het er niet goed uit."

