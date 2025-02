Mick Schumacher is alweer enige tijd geleden van het Formule 1-toneel verdwenen nadat de Duitser niet meer welkom was bij het team van Haas. Ondanks dat hij elk jaar weer de boot lijkt te missen, hoopt hij nog altijd om een keer terug te keren op het hoogste toneel van de autosport.

Mick Schumacher verreed tussen 2021 en 2022 twee seizoenen in de Formule 1 bij het team van Haas, waarna zijn contract niet werd verlengd en naast een zitje bij een ander team greep voor 2023. De 25-jarige Duitser schreef in die twee jaar meerdere auto's af, maar kijkend naar de zeer teleurstellende performance van Haas in die seizoenen, liet Schumacher ook met enige regelmatig indrukwekkende dingen zien. De zoon van legende Michael Schumacher is sindsdien actief als reservecoureur voor het team van Mercedes en daarnaast komt hij uit in het WEC namens Alpine. Hij houdt er dus meerdere lijntjes in de Formule 1-paddock op na, maar Schumacher wordt continue overgeslagen door de teams.

Artikel gaat verder onder video

Geen gesloten boek

Voor Schumacher zelf is het nog altijd geen gesloten boek: "Ik denk altijd aan de Formule 1. Dat is altijd de droom geweest en het zal ook altijd de droom blijven. Maar wat duidelijk is voor mij, is dat WEC mijn topprioriteit is. We proberen samen met Alpine om zo snel mogelijk te zijn en dat vereist 100 procent van mijn inspanningen. Dat is hoe het er nu voor staat", vertelt hij tegenover Motorsport.com. Vervolgens gaat het over zijn nieuwe sport: "Vorig jaar kwam ik voor het eerst in aanraking met de langeafstandsracerij. Er waren veel nieuwe momenten voor mij", legt hij uit. "Met name de auto, die heel anders is dan de Formule 1. Ik moest me dus flink aanpassen, want die auto is zwaarder en heeft minder downforce - dus deze bewoog iets meer."

Geweldig team

Schumacher vervolgt: "Nu, na acht races, heb ik wel een goed begrip van wat de auto nodig heeft en wat de auto doet. Als team zijn we nog steeds aan het ontwikkelen en verbeteren. Idealiter komen we dus in de positie terecht dat de auto heel consistent is en elke keer hetzelfde doet. Daar werken we constant aan. Het team is geweldig wat dat betreft en ik denk dat we op de goede weg zijn voor een positief jaar. Met Frédéric en Jules in de auto hebben we een goede combinatie van gemotiveerde jongens om ervoor te gaan en het jaar af te trappen. Ik heb er zin in en ik neem veel van vorig jaar mee naar dit jaar. Vorig jaar was veel nieuw voor mij, nu zijn die dingen bekend en weet ik wat ik vanaf de eerste race kan verwachten."

Gerelateerd