Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

Is de Formule 1 bewust een nieuwe doelgroep aan het aanboren, ondanks dat dit ten koste gaat van veel 'oude' fans? GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en paddockverslaggever Jan Bolscher bespreken het in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen de polonaise loopt onder deze nieuwe Formule 1-reglementen. Vrijwel alle coureurs hebben zich inmiddels kritichting uitgelaten over de nieuwe regelgeving, waarbij de batterij een groter aandeel dan ooit speelt bij het leveren van het vermogen. Ook onder de fans heerst er onvrede. Op social media, en ook in de reacties op deze site, wordt er veel gesproken over het opzeggen van abonnenten, het stoppen met kijken en dat de sport kapot wordt gemaakt. Kiest de Formule 1 er bewust voor om een compleet nieuwe doelgroep aan te boren, ook als ten koste gaat van de 'oude' kijkers?

In GPFans Raceteam vraagt Kissing aan Bolscher wat hij tot nu toe van de reglementen vindt: "Ik stond er open in, ik wilde het even de tijd geven", trapt Bolscher af. "Maar nu na de eerste drie races, heb ik toch wel het idee dat deze reglementen een flinke mispeer van de Formule 1 zijn geweest. En het is ook wel een beetje crisis in de sport, want de kritiek is niet mals. Behalve Kimi Antonelli, hebben alle coureurs zich er nu negatief over uitgelaten. Ook Russell is inmiddels om. Ik kan me wel voorstellen dat het voor 'de nieuwe fans' of minder technische fans - wat uiteraard prima is -, wel leuk is om naar te kijken op televisie, want er gebeurt veel op de baan. Maar als je een liefhebber van de sport en de techniek bent, is dit niet wat de Formule 1 moet zijn."

Crisis in de Formule 1

Met name de kwalificatie stoot de verslaggever tegen de borst: "Ik vind de kwalificatie bijvoorbeeld echt schandalig op dit moment. Het loont gewoon niet om zo snel mogelijk je rondje te rijden. Hoe harder je door de bochten gaat, hoe meer vermogen je verliest op het rechte stuk. Waar je eerst juist in de bochten je ballen moest tonen als coureur en waar je het verschil kon maken, wordt je daar nu op afgerekend. Ik vind het toch ook wel kunstmatig voelen. Het ziet er gaaf uit, maar je weet hoe die inhaalacties tot stand komen. Als sport moet je wel naar de coureurs rijden. Niemand weet het beter dan zij. Als zij het er niet mee eens zijn, moet je dat wel serieus nemen."

Oude fans worden opgeofferd

Bolscher vervolgt: "Ik vraag me wel af in hoeverre ze het erg vinden dat ze op deze manier heel veel van de 'oude' fans verliezen. Misschien zijn ze wel gewoon een totaal nieuwe doelgroep aan het aanboren. De Amerikaanse Netflix-doelgroep. Die kijken vaak, en dat geldt niet voor iedereen, toch vooral voor de show, en niet voor de techniek en alles wat er achter de sport schuilgaat. Misschien hebben ze er wel gewoon schijt aan dat ze deze mensen daardoor tegen de haren instrijken." Bekijk de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam hieronder.

GPFans Raceteam

