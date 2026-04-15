Verstappen, Domenicali, socials

Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"

Verstappen, Domenicali, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Stefano Domenicali hebben de puristen van de koningsklasse toch een kort geheugen als het gaat om de klachten anno 2026 over de inhaalmanoeuvres, die volgens sommigen wat kunstmatig zijn. De Italiaan stelt dat lift and coast ook al in de jaren tachtig bestond.

Met het elektrische vermogen dat voor de helft verantwoordelijk is in de nieuwe powerunits, wordt er ook een iets andere rijstijl verwacht van de coureurs. Dit mondt uit in zogeheten ‘jojo-gevechten’, waarbij coureurs elkaar inhalen, maar een paar bochten later die positie weer verliezen. Een inhaalmanoeuvre wordt op die manier meer een positiewissel, maar volgens Domenicali is dat eigenlijk al een tijdje zo en is het vreemd dat er juist nu zoveel klachten zijn.

'Wat is kunstmatig inhalen?'

In gesprek met Autosport richt de Italiaan zich tot de kritische fans: "Sommige mensen zeggen dat inhalen nu kunstmatig is. Wat is kunstmatig? Een inhaalmanoeuvre is een inhaalmanoeuvre." Daarbij verwijst de CEO naar de jaren tachtig: "Mensen hebben een kort geheugen, want in het turboperk van de jaren tachtig, toen volgde ik de Formule 1 al, was er ook lift and coast bij de verschillende turbo’s. Ook toen moest er tijdens het racen bespaard worden, want de brandstoftank was niet zo groot. Misschien hebben sommige oudere fans die kritisch zijn of commentaar hebben wel een wat korter geheugen."

Gerelateerd

2026 2026-reglement Stefano Domenicali Motorreglement 2026 F1-seizoen 2026 2026-regels

Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

  • 12 april 2026 13:57
Verstappen wijst naar houding: "Ben recht door zee, misschien is dat moeilijk te waarderen"

  • 12 april 2026 18:31
Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

  • 11 april 2026 18:01
Tombazis onthult plan om klachten aan te pakken: 'Aanpassingen mogelijk in twee fases'

  • 13 april 2026 08:41
  • 13 april 2026 16:07
Jos Verstappen hoopt op oplossing FIA: "Denk dat ze heel goed weten wat ze moeten doen"

  • 11 april 2026 14:41
