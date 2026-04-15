Domenicali richt zich tot klachten van F1-puristen: "Mensen hebben een kort geheugen"
Volgens Stefano Domenicali hebben de puristen van de koningsklasse toch een kort geheugen als het gaat om de klachten anno 2026 over de inhaalmanoeuvres, die volgens sommigen wat kunstmatig zijn. De Italiaan stelt dat lift and coast ook al in de jaren tachtig bestond.
Met het elektrische vermogen dat voor de helft verantwoordelijk is in de nieuwe powerunits, wordt er ook een iets andere rijstijl verwacht van de coureurs. Dit mondt uit in zogeheten ‘jojo-gevechten’, waarbij coureurs elkaar inhalen, maar een paar bochten later die positie weer verliezen. Een inhaalmanoeuvre wordt op die manier meer een positiewissel, maar volgens Domenicali is dat eigenlijk al een tijdje zo en is het vreemd dat er juist nu zoveel klachten zijn.
'Wat is kunstmatig inhalen?'
In gesprek met Autosport richt de Italiaan zich tot de kritische fans: "Sommige mensen zeggen dat inhalen nu kunstmatig is. Wat is kunstmatig? Een inhaalmanoeuvre is een inhaalmanoeuvre." Daarbij verwijst de CEO naar de jaren tachtig: "Mensen hebben een kort geheugen, want in het turboperk van de jaren tachtig, toen volgde ik de Formule 1 al, was er ook lift and coast bij de verschillende turbo’s. Ook toen moest er tijdens het racen bespaard worden, want de brandstoftank was niet zo groot. Misschien hebben sommige oudere fans die kritisch zijn of commentaar hebben wel een wat korter geheugen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Veel gelezen
