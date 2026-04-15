close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen

Herbert: 'Verstappen kan sabbatical nemen voor WEC-avontuur met McLaren'

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Herbert: 'Verstappen kan sabbatical nemen voor WEC-avontuur met McLaren'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Johnny Herbert denkt dat een sabbatical een serieuze optie voor Max Verstappen. De Brit stelt dat de coureur mogelijk de overstap maakt naar het World Endurance Championship (WEC) om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, alvorens hij een nieuwe uitdaging aangaat bij McLaren.

Herbert uit zich de laatste tijd vaker kritisch over de technische reglementen die in 2026 in de Formule 1 zijn geïntroduceerd. De analist waarschuwde onlangs al dat de onvrede van Verstappen over de huidige generatie auto's een reële zorg is voor de sport en dat de coureur de koningsklasse mogelijk de rug toekeert. In dat licht ziet Herbert een tijdelijk vertrek van de Nederlander naar een andere raceklasse als een logische en verfrissende stap.

Uitstapje naar Le Mans

De voormalig FIA-steward juicht het bij Vision4Sport toe als coureurs hun horizon verbreden en buiten de Formule 1 kijken. "Het is eigenlijk goed dat we Formule 1-coureurs ook in andere klassen zien racen", stelt Herbert. "Dat is in lange tijd niet echt meer gebeurd, al heeft Fernando Alonso het wel gedaan". Volgens de Brit past een dergelijk project perfect bij de ambities van de coureur. "Dit zou iets kunnen zijn waar Max serieus over na kan denken; de hypercar op Le Mans, de WEC-serie is echt iets anders. Neemt hij een sabbatical om tussendoor met McLaren in het WEC te rijden? Dat zou een interessante kunnen zijn".

Nieuwe motivatie vinden

Naast een avontuur in de langeafstandsracerij, speculeert Herbert ook over een overstap van Verstappen naar het Formule 1-team van McLaren. Herbert denkt dat de situatie daar aantrekkelijk kan zijn voor een coureur die op zoek is naar motivatie. "Je kunt zien waarom hij de overstap zou maken, omdat hij voelt dat het waarschijnlijk iets fris is, iets dat de vonk en de spanning weer zou aanwakkeren om naar een ander team te gaan en te genieten van de uitdaging om McLaren weer terug aan de top te krijgen", legt de analist uit. "Ze stonden vorig jaar natuurlijk bovenaan met Lando die op kampioensniveau presteerde, maar dat hebben ze op dit moment niet helemaal."

Zou Max Verstappen er goed aan doen om een sabbatical te nemen voor andere raceklassen?

26 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap Recap

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
  • 7
Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging

Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging

  • Vandaag 14:51
  • 13
Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"

Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"

  • Vandaag 13:24
  • 10
Albers springt in de bres: 'Gigantische comeback plaatsgevonden, dankzij Waché'

Albers springt in de bres: 'Gigantische comeback plaatsgevonden, dankzij Waché'

  • Vandaag 12:41
  • 1
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • 12 april 2026 11:04
  • 6
'Red Bull blokkeerde overstap van Yuki Tsunoda naar Haas'

'Red Bull blokkeerde overstap van Yuki Tsunoda naar Haas'

  • 3 uur geleden

Net binnen

19:27
Live
Fernando Alonso test Aston Martin Valkyrie hypercar op Paul Ricard | F1 Shorts
18:35
Robert Doornbos klaar met nieuwe reglementen: "Nog nooit zoiets sufs gezien"
16:52
'Red Bull blokkeerde overstap van Yuki Tsunoda naar Haas'
15:56
Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans
14:51
Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij Tijdschema

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Vandaag 06:58
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring 24h Qualifiers uitgelegd

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

Gisteren 19:31
'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing' Podcast

'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'

Gisteren 15:41 2
Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen' FORMULE 1

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

Gisteren 15:05
Ontdek het op Google Play
x