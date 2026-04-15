Johnny Herbert denkt dat een sabbatical een serieuze optie voor Max Verstappen. De Brit stelt dat de coureur mogelijk de overstap maakt naar het World Endurance Championship (WEC) om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, alvorens hij een nieuwe uitdaging aangaat bij McLaren.

Herbert uit zich de laatste tijd vaker kritisch over de technische reglementen die in 2026 in de Formule 1 zijn geïntroduceerd. De analist waarschuwde onlangs al dat de onvrede van Verstappen over de huidige generatie auto's een reële zorg is voor de sport en dat de coureur de koningsklasse mogelijk de rug toekeert. In dat licht ziet Herbert een tijdelijk vertrek van de Nederlander naar een andere raceklasse als een logische en verfrissende stap.

Uitstapje naar Le Mans

De voormalig FIA-steward juicht het bij Vision4Sport toe als coureurs hun horizon verbreden en buiten de Formule 1 kijken. "Het is eigenlijk goed dat we Formule 1-coureurs ook in andere klassen zien racen", stelt Herbert. "Dat is in lange tijd niet echt meer gebeurd, al heeft Fernando Alonso het wel gedaan". Volgens de Brit past een dergelijk project perfect bij de ambities van de coureur. "Dit zou iets kunnen zijn waar Max serieus over na kan denken; de hypercar op Le Mans, de WEC-serie is echt iets anders. Neemt hij een sabbatical om tussendoor met McLaren in het WEC te rijden? Dat zou een interessante kunnen zijn".

Nieuwe motivatie vinden

Naast een avontuur in de langeafstandsracerij, speculeert Herbert ook over een overstap van Verstappen naar het Formule 1-team van McLaren. Herbert denkt dat de situatie daar aantrekkelijk kan zijn voor een coureur die op zoek is naar motivatie. "Je kunt zien waarom hij de overstap zou maken, omdat hij voelt dat het waarschijnlijk iets fris is, iets dat de vonk en de spanning weer zou aanwakkeren om naar een ander team te gaan en te genieten van de uitdaging om McLaren weer terug aan de top te krijgen", legt de analist uit. "Ze stonden vorig jaar natuurlijk bovenaan met Lando die op kampioensniveau presteerde, maar dat hebben ze op dit moment niet helemaal."