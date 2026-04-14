David Coulthard ziet bij Red Bull Racing een lastig dilemma door het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase. De Schot stelt dat de overstap naar een concurrent onvermijdelijk voor een ongemakkelijke situatie zorgt op de fabriek in Milton Keynes, vooral met het oog op de auto-ontwikkeling voor de langere termijn.

Eerder deze maand werd officieel bevestigd dat Lambiase zijn huidige werkgever uiterlijk in 2028 zal verlaten. De ingenieur, die momenteel de rol van Head of Racing combineert met zijn werk als de vaste race-engineer van Max Verstappen, maakt de overstap naar McLaren. Bij de renstal uit Woking zal hij de functie van Chief Racing Officer gaan bekleden. Tot die tijd blijft hij in principe actief in zijn huidige rol bij Red Bull, al roept dit vragen op over de toegang tot gevoelige data tijdens de overgangsperiode.

Ongemakkelijk scenario

Coulthard wijst in de Speaking on the Up To Speed-podcast op de praktische problemen die ontstaan wanneer een sleutelfiguur nog jarenlang in dienst blijft, terwijl zijn vertrek naar een directe concurrent al vaststaat. "Ik wil gewoon nog een gedachte opwerpen, nu we nadenken over het feit dat GP zal vertrekken. Hij heeft nog steeds een contract bij Red Bull", aldus de voormalig coureur. "We verwachten dat hij dat contract uitdient, maar een van de lastige momenten voor Red Bull is natuurlijk dat hij aan het einde van het jaar niet met een laptop vol data de fabriek uit kan lopen. Wat in je hoofd zit, mag je echter wel meenemen". Omdat de teams momenteel al mogen werken aan de auto's voor het seizoen 2027, waarbij nieuwe technische reglementen van kracht worden, verwacht Coulthard ingrepen vanuit de teamleiding. "Er komt dus een punt waarop ze zullen zeggen: luister, je kunt niet echt meer aan deze auto werken en je mag zeker niet betrokken zijn bij de discussies over de ontwikkelingen voor 2027 en daarna. Dat wordt een ongemakkelijke situatie."

Eerder vertrek

De analist weet uit eigen ervaring hoe de dynamiek binnen een team verandert na een aangekondigde transfer. "Ik heb dat als coureur meegemaakt. Eind 1995 had ik al bij McLaren getekend en dan ga je nog steeds op een normale manier het raceweekend in", blikt hij terug op zijn tijd bij Williams. "Maar ik mocht bepaalde delen van de fabriek niet meer in toen ik bij Williams reed, wat begrijpelijk is omdat ik naar een ander team ging". Volgens Coulthard is een dergelijke werkverhouding op de lange termijn onhoudbaar voor de interne processen. "Het begint de relatie dus gewoon aan te tasten en maakt het een beetje een compromis", legt hij uit. Hij vermoedt dan ook dat de nieuwe werkgever van Lambiase op de achtergrond aanstuurt op een snellere overstap om de gebruikelijke 'gardening leave' te bespoedigen. "Ik weet zeker dat McLaren hoopt dat Red Bull GP vroegtijdig uit zijn contract ontslaat, de verplichting om zijn salaris te betalen laat vallen en hem toestaat om zich vroegtijdig bij McLaren te voegen. Maar aan de andere kant, waarom zouden ze iets willen doen dat hun concurrenten een voordeel oplevert?".