close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Yuki Tsunoda, Spanish GP, Red Bull, 2025

'Red Bull blokkeerde overstap van Yuki Tsunoda naar Haas'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Yuki Tsunoda staat voor het seizoen 2026 langs de zijlijn als test- en reservecoureur voor Red Bull Racing, maar een overstap naar een ander team behoorde in het verleden wel degelijk tot de mogelijkheden. Volgens Japanse media toonde Haas F1 grote interesse in de diensten van de coureur, maar werd een transfer geblokkeerd door de leiding van Red Bull.

Ongeveer een jaar geleden toonde Haas-teambaas Ayao Komatsu al concrete interesse in zijn landgenoot. Een overstap kwam echter nooit van de grond. De Amerikaanse renstal koos uiteindelijk voor het seizoen 2026 voor een line-up bestaande uit Esteban Ocon en Oliver Bearman. Binnen de Red Bull-familie werd Tsunoda op zijn beurt gepasseerd voor een vast racezitje voor het seizoen 2026; Isack Hadjar nam zijn plek over naast Max Verstappen bij het hoofdteam, terwijl Liam Lawson en debutant Arvid Lindblad de stoeltjes bij het zusterteam kregen toegewezen. Hierdoor raakte Tsunoda voor het seizoen 2026 zijn vaste plek op de grid kwijt en vervult hij een reserverol voor Red Bull.

Marko hield de deur dicht

Journalist Scott Mitchell-Malm stelt dat het Amerikaanse team een serieuze optie was voor Tsunoda. "Haas zou zijn weg terug naar de F1 kunnen zijn", aldus de Brit. "Ayao Komatsu was twaalf maanden geleden zeer geïnteresseerd in Yuki Tsunoda". Dat de deal afketste, lag volgens hem direct aan de huidige Red Bull-topman. "Maar het ging niet door", vervolgt Mitchell-Malm. "Omdat Marko die deur dichtgooide om Red Bull maximale flexibiliteit te geven bij de coureurselectie."

Kansen in de toekomst

Doordat de Japanner voor het seizoen 2026 zonder vast racezitje zit, is hij mogelijk wel vrijer om zijn eigen toekomst voor het seizoen 2027 te bepalen. Japanse media suggereren dat Haas in de toekomst opnieuw een optie kan worden voor een rentree. Hoewel Tsunoda sterke banden heeft met Honda en Haas momenteel een technisch partnerschap onderhoudt met Toyota, wordt die concurrentieverhouding tussen de fabrikanten niet als een onoverkomelijk obstakel gezien. Als Tsunoda besluit om het team van Red Bull definitief te verlaten, lijken er dus nog steeds deuren open te staan voor een terugkeer in de sport.

Hoeveel invloed moet een F1-team hebben op de carrièrekeuzes van hun coureurs?

16 stemmen

Gerelateerd

Red Bull Racing Haas Tsunoda

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap Recap

'McLaren biedt Verstappen zitje aan', Britse media weten zeker dat Verstappen vertrekt | GPFans Recap

  • Gisteren 21:42
  • 7
Herbert: 'Verstappen kan sabbatical nemen voor WEC-avontuur met McLaren'

Herbert: 'Verstappen kan sabbatical nemen voor WEC-avontuur met McLaren'

  • 2 uur geleden
'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'

'Red Bull kiest voor interne opvolger bij eventueel vertrek Verstappen'

  • 13 april 2026 10:01
  • 3
Albers springt in de bres: 'Gigantische comeback plaatsgevonden, dankzij Waché'

Albers springt in de bres: 'Gigantische comeback plaatsgevonden, dankzij Waché'

  • Vandaag 12:41
  • 1
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • 12 april 2026 11:04
  • 6
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News Video

VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News

  • Vandaag 11:34

Net binnen

19:27
Live
Fernando Alonso test Aston Martin Valkyrie hypercar op Paul Ricard | F1 Shorts
18:35
Robert Doornbos klaar met nieuwe reglementen: "Nog nooit zoiets sufs gezien"
17:46
Herbert: 'Verstappen kan sabbatical nemen voor WEC-avontuur met McLaren'
15:56
Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans
14:51
Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij Tijdschema

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Vandaag 06:58
Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring 24h Qualifiers uitgelegd

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

Gisteren 19:31
'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing' Podcast

'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'

Gisteren 15:41 2
Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen' FORMULE 1

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

Gisteren 15:05
Ontdek het op Google Play
x