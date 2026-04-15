Yuki Tsunoda staat voor het seizoen 2026 langs de zijlijn als test- en reservecoureur voor Red Bull Racing, maar een overstap naar een ander team behoorde in het verleden wel degelijk tot de mogelijkheden. Volgens Japanse media toonde Haas F1 grote interesse in de diensten van de coureur, maar werd een transfer geblokkeerd door de leiding van Red Bull.

Ongeveer een jaar geleden toonde Haas-teambaas Ayao Komatsu al concrete interesse in zijn landgenoot. Een overstap kwam echter nooit van de grond. De Amerikaanse renstal koos uiteindelijk voor het seizoen 2026 voor een line-up bestaande uit Esteban Ocon en Oliver Bearman. Binnen de Red Bull-familie werd Tsunoda op zijn beurt gepasseerd voor een vast racezitje voor het seizoen 2026; Isack Hadjar nam zijn plek over naast Max Verstappen bij het hoofdteam, terwijl Liam Lawson en debutant Arvid Lindblad de stoeltjes bij het zusterteam kregen toegewezen. Hierdoor raakte Tsunoda voor het seizoen 2026 zijn vaste plek op de grid kwijt en vervult hij een reserverol voor Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Marko hield de deur dicht

Journalist Scott Mitchell-Malm stelt dat het Amerikaanse team een serieuze optie was voor Tsunoda. "Haas zou zijn weg terug naar de F1 kunnen zijn", aldus de Brit. "Ayao Komatsu was twaalf maanden geleden zeer geïnteresseerd in Yuki Tsunoda". Dat de deal afketste, lag volgens hem direct aan de huidige Red Bull-topman. "Maar het ging niet door", vervolgt Mitchell-Malm. "Omdat Marko die deur dichtgooide om Red Bull maximale flexibiliteit te geven bij de coureurselectie."

Kansen in de toekomst

Doordat de Japanner voor het seizoen 2026 zonder vast racezitje zit, is hij mogelijk wel vrijer om zijn eigen toekomst voor het seizoen 2027 te bepalen. Japanse media suggereren dat Haas in de toekomst opnieuw een optie kan worden voor een rentree. Hoewel Tsunoda sterke banden heeft met Honda en Haas momenteel een technisch partnerschap onderhoudt met Toyota, wordt die concurrentieverhouding tussen de fabrikanten niet als een onoverkomelijk obstakel gezien. Als Tsunoda besluit om het team van Red Bull definitief te verlaten, lijken er dus nog steeds deuren open te staan voor een terugkeer in de sport.