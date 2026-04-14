Doornbos waarschuwt Verstappen voor Ferrari-overstap: 'Kijk Hamilton, Vettel, Alonso'
Volgens Ziggo Sport-analisten Jack Plooij en Robert Doornbos bevindt Max Verstappen zich in een luxepositie wat betreft zijn toekomst in de Formule 1, waarbij een overstap naar Ferrari tot de mogelijkheden zou behoren. In het programma Race Café reageerden de twee op de vraag of een samenwerking tussen de Nederlander en Charles Leclerc bij de Italiaanse renstal een serieuze optie is.
De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is momenteel een veelbesproken onderwerp, mede door de tegenvallende prestaties van de RB22 en de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron. Verstappen staat momenteel negende in het wereldkampioenschap, wat naar verluidt een ontsnappingsclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract zou kunnen activeren. Hierdoor zou hij Red Bull Racing eind dit jaar kunnen verlaten, mits hij voor de zomerstop niet in de top twee van het klassement staat.
Welk pakket?
Plooij, die als vaste analist aan het programma verbonden is, stelt dat Verstappen de ontwikkelingen op de rijdersmarkt rustig kan afwachten. "Ik denk dat Max toch heerlijk achterover kan leunen", aldus Plooij over de huidige situatie. "Wie heeft straks het beste pakket waar ik eventueel naartoe zou kunnen gaan? En dat kan rood, zwart, groen zijn", stelt hij. Daarmee doelt de analist op de verschillende teams die mogelijk in de markt zijn voor de diensten van de coureur.
Succes bij Ferrari
Hoofdanalist Doornbos tempert echter de verwachtingen over een eventueel droomhuwelijk met de Scuderia. Hoewel de aantrekkingskracht van het team uit Maranello van oudsher groot is, wijst de voormalig Formule 1-coureur op de harde praktijk uit het verleden. "Kijk maar naar Lewis Hamilton, kijk naar Alonso, kijk naar Vettel", verklaart Doornbos. "Ze zijn het nog aan het proberen en hebben het geprobeerd, maar het is niet zo makkelijk om succes te brengen bij Ferrari", benadrukt hij.
