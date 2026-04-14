Credit for photo: SRO/JEP x GPFANS

Waarom Stroll twaalf straffen kreeg: GT3-collega's pleiten direct voor regelaanpassing

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lance Stroll maakte afgelopen zaterdag zijn debuut in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, maar het ging niet van een leien dakje. Hij finishte op P48 van 58 op dertien ronden achterstand na maar liefst twaalf straffen. Een deel van die straffen lijkt niet op een eerlijke manier te zijn uitgedeeld. GT3-coureurs eisen dan ook een regelwijziging voor de tweede Endurance Cup-wedstrijd op Monza in mei.

Omdat de Formule 1 momenteel in een lentestop zit door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, kwam Stroll op het idee om een GT3-race te doen. En dus kwam hij op zaterdagavond in actie tijdens de race van zes uur op het Circuit Paul Ricard. Hij deelde een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Comtoyou Racing met FIA Formule 2-coureur Mari Boya en voormalig Marussia F1-coureur en Super GT-racewinnaar Roberto Merhi. Waar de nummer-007-crew van Mattia Drudi, Marco Sørensen en Nicki Thiim voor Comtoyou Racing wist te winnen, kreeg Stroll met een boel straffen te maken.

Twaalf straffen voor Boya, Merhi en Stroll

Boya, Merhi en Stroll kwalificeerden zich als vijftiende en het was de eerstgenoemde die de start op zich nam. Hij verloor een aantal plekjes en tikte aan het einde van zijn stint de AF Corse-Ferrari van Sean Gelael in de rondte. Dat leverde Boya een stop-and-go op. Toen Merhi instapte, verzamelde hij maar liefst acht straffen: zes tijdstraffen van ieder 30 seconden voor het negeren van blauwe vlaggen, één van 30 seconden voor track limits en één van 75 seconden voor track limits. Deze tijdstraffen moesten tijdens de pitstops geïncasseerd worden. Stroll kon de Aston Martin niet onbestraft naar de finish brengen. Hij kreeg bijna drie minuten extra aan zijn broek, twee keer 30 seconden voor het negeren van blauwe vlaggen en één keer 115 seconden als derde track limit-straf.

Er is veel te doen geweest rondom die straffen voor het negeren van blauwe vlaggen. Merhi en Stroll waren namelijk absoluut niet de enigen die de regels overtraden. De stewards deelden maar liefst 51 straffen uit voor dit vergrijp.

© SRO/JEP

Coureurs pleiten voor regelverandering

Er was een automatisch systeem geïmplementeerd om blauwe vlag-overtredingen aan te geven. Als je op het punt stond een ronde achter te raken en je kreeg blauwe vlaggen omdat iemand 0,7 seconden achter je zat, kreeg je twee sectoren de kans om aan de kant te gaan. Coureurs kregen dus ongeveer een minuut de tijd en je zou zeggen dat dat genoeg is. Het probleem was echter dat een heleboel snelle coureurs de laatste twee stints op hun namen. Ze haalden dan iemand in de ronde van de leider in om vervolgens blauwe vlaggen te krijgen. Ze waren sneller, maar niet snel genoeg om een groter gat dan 0,7 seconde te creëren binnen twee sectoren.

Alle 51 straffen zouden zijn uitgedeeld omdat een snellere coureur dus een ronde probeerde terug te pakken. Stroll liet een indrukwekkende pace zien - hij reed dezelfde tijden als de leiders - en ging hier dus ook onder gebukt. David Perel van Rinaldi Racing en Dennis Lind van Steller Motorsport kregen ook straffen, juist omdat ze een ronde terug wilden pakken. Zij pleiten nu voor een regelverandering.

