Het Alpine F1-team kondigde begin deze maand aan dat Esteban Ocon de renstal zal verlaten na dit seizoen. De Fransen zijn druk bezig met de juiste opvolger te vinden voor 2025. Er zouden een vijftal kandidaten zijn en Alpine heeft aan twee daarvan een Formule 1-test aangeboden.

Alles wijst erop dat Pierre Gasly zal aanblijven bij Alpine, maar Ocon moet dus een nieuwe werkgever zoeken. Reservecoureur en FIA Formule 2-winnaar Jack Doohan lijkt de meeste kans te hebben op het tweede stoeltje. Echter, ook de namen van Zhou Guanyu, die tientallen miljoenen met zich meebrengt, en Valtteri Bottas zijn genoemd. Carlos Sainz is nu eveneens naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Ocon sinds Flavio Briatore de rol van uitvoerend adviseur heeft aangenomen. Maar Mick Schumacher kunnen we net zo goed niet uitsluiten. De voormalig Haas F1-coureur neemt sinds dit seizoen deel aan het FIA World Endurance Championship met de Alpine Hypercar.

Paul Ricard

Alpine zal volgende week een test doen op het Circuit Paul Ricard, waar tot en met 2022 de Franse Grand Prix werd verreden. Sinds dit jaar mogen auto's van de huidige generatie technische reglementen ingezet worden en dus zullen twee coureurs achter het stuur kruipen van de A522-bolide van 2022. Niet alleen Doohan, maar ook Schumacher zal in actie komen in Zuid-Frankrijk. "Als deel van ons TPC-programma (testing of previous cars) zullen we testen met reservecoureur Jack Doohan, zoals gepland met zijn schema voor 2024, evenals met Mick Schumacher, als deel van zijn Alpine Endurance-project," bevestigde het team vandaag.

Proces juiste kant op

Volgens Bruno Famin ziet "de lijst [van kandidaten] er goed uit en het proces gaat de juiste kant op". De teambaas is verder ook enthousiast over Schumacher. "Hij is zeker een van de mogelijkheden, zoals zovelen," vertelde hij recentelijk tegenover onder andere GPFans. "Mick zet ongelooflijke prestaties neer in de endurance. Wat erg indrukwekkend is, is zijn mindset. Natuurlijk is hij snel, maar ik denk dat iedereen dat al wel weet. Het is [in het WEC] niet altijd verstandig om hele goede rondetijden te rijden, aangezien je met BoP [Balance of Performance] te maken hebt. Je moet dus een beetje voorzichtig zijn met hoe snel je gaat. Het gaat niet om het evalueren van de pure prestaties van de coureur, maar waar Mick dus ongelooflijk in is geweest is hoe hij zich heeft aangepast aan de endurance mindset. Mick is vanaf de allereerste minuut zeer meewerkend en erg behulpzaam geweest richting zijn teamgenoten."

