Het Alpine F1-team kondigde op de vrijdag in aanloop naar de Grand Prix van Spanje aan dat Flavio Briatore de rol van uitvoerend adviseur heeft gekregen. De controversiële oud-teambaas staat bekend om Crashgate, iets waar Bruno Famin het liever niet over wilde hebben.

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 had Nelson Piquet de opdracht gekregen expres zijn Renault in de muur te zetten net nadat Fernando Alonso een pitstop had gemaakt. Door de safety car-periode zou Alonso aan de leiding komen en de eerste wedstrijd in de Aziatische stadstaat op zijn naam schrijven. Bijna een jaar later kwam naar buiten dat de crash met opzet was veroorzaakt. Toenmalig Renault-teambaas Briatore werd voor altijd verbannen van FIA-evenementen en technisch directeur Pat Symonds mocht zich vijf jaar lang niet meer laten verschijnen. Uiteindelijk werd de straf van Briatore in 2010 teruggedraaid, maar hij beloofde toen nooit meer aan de slag te gaan in de koningsklasse.

Naar voren, niet naar achteren.

Desondanks werd hij eerder dit weekend aangesteld als uitvoerend adviseur van Alpine. Op de vraag tijdens de persconferentie hoe "comfortabel" hij ermee is dat iemand die levenslang verbannen was, bij zijn team aan de slag gaat, antwoordde teambaas Famin: "Het verleden interesseert me niet echt. Ik kijk altijd naar de toekomst en probeer wat ik kan krijgen om het team beter te maken. En dat is ons doel. En wat ik zie met Flavio als adviseur van het team is een kans om ons te helpen met zijn ervaring. Hij heeft ontzettend veel kennis van de Formule 1. Hij kent veel mensen." Door de media werd opgemerkt dat Briatore nooit zijn excuses heeft aangeboden voor zijn controversiële actie. "Ik kijk naar voren, niet naar achteren," herhaalde Famin.

Tweede kans

Mercedes-teambaas Toto Wolff kwam ook op voor Briatore. "Ik vind dat we de kans moeten geven om terug te komen van dat soort situaties. Ik heb Flavio als een extreem slimme zakenman gekend. Hij weet veel van de Formule 1. Alle input die ik de afgelopen tien en meer jaren heb gehad sinds we meer contact hebben - en mijn relatie met hem is vriendelijk - was behulpzaam. Er is veel ervaring en expertise, zoals Bruno zei. Het gaat over veertig jaar in de Formule 1. En ik denk dat iedereen een tweede kans verdient."

