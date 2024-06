Guenther Steiner heeft zich niet populair gemaakt in Duitsland. Ralf Schumacher liet eerder al weten het televisiescherm niet meer met de voormalig Haas-teambaas te willen delen, en ook oud Formule 1-coureur Timo Glock heeft zich nu negatief uitgelaten over de uitgesproken Italiaan.

Guenther Steiner werd afgelopen winter door het team van Haas ontslagen als teambaas, waarna de Italiaan zich heeft gericht op een carrière in de mediawereld. Steiner verschijnt regelmatig in de paddock als verslaggever voor het Duitse RTL, en neemt daarnaast plaats in allerlei podcasts en televisieprogramma's. Steiner stond als teambaas bekend vanwege zijn uitgesproken en ongezouten mening en 'grappige' accent, en ook als Formule 1-expert neemt hij geen blad voor de mond.

Artikel gaat verder onder video

Steiner geeft Schumacher trap na

Zo adviseerde hij het team van Alpine recent om niet te kiezen voor Mick Schumacher in 2025, omdat je als team "altijd voor de beste coureur wil gaan." Schumacher reed in 2021 en 2022 voor het team van Haas, waarna hij op straat werd gezet vanwege tegenvallende prestaties. Steiner stak destijds zijn kritiek op de jonge Duitser al niet onder stoelen of banken, maar het advies richting Alpine was voor Ralf Schumacher, de oom van Mick en broer van Michael Schumacher, de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Beide heren treden op als experts voor RTL Duitsland, maar Schumacher wil niet meer met Steiner in beeld komen.

Eigen zooi opruimen

En nu krijgt hij bijval van een andere Duitse voormalig Formule 1-coureur, Timo Glock. "Wat kan je zeggen over Guenther Steiner", klinkt het tegenover Sky Deutschland. "Het is altijd moeilijk om te begrijpen waarom hij ervoor kiest op deze manier te communiceren. Hij moet stoppen met hem [Mick] steeds trappen na te geven. Wat heeft het voor nut? Hij moet zijn eigen zooi opruimen. Als je kijkt naar zijn loopbaan als teambaas, moet je daar je vraagtekens bijzetten. Op dit moment doet het team van Haas het ontzettend goed zonder hem."

Gerelateerd