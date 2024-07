Mick Schumacher: "De Formule 1 is binnen handbereik"

Mick Schumacher heeft naar eigen zeggen goede papieren voor een rentree op het hoogste niveau. De Duitse coureur zegt dat de Formule 1 binnen handbereik ligt, maar dat hij niet te zelfverzekerd moet worden.

Mick Schumacher maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut bij het team van Haas, waarmee hij zijn wereldberoemde achternaam terugbracht in de sport, sinds zijn vader Michael Schumacher een punt achter zijn legendarische loopbaan zette in 2012. Het ging de jonge Duitser echter niet voor de wind. De Amerikaanse renstal reed dat jaar steevast achteraan, al wist hij teammaat Nikita Mazepin regelmatig achter zich te houden. In 2022 moest Schumacher het echter opnemen tegen Kevin Magnussen. De Deen bleek een maatje te groot, en Haas besloot zijn contract niet te verlengen. De naam Schumacher verdween opnieuw van de grid.

Schumacher aast op rentree

Schumacher maakte de overstap naar het World Endurance Championship, waar hij dit jaar uitkomt voor Alpine. Ook fungeert hij als reservecoureur voor het team van Mercedes, waardoor Schumacher nog regelmatig in de Formule 1-paddock terug is te zien. Een rentree lijkt echter tot de mogelijkheden te behoren. Alpine steekt niet onder stoelen of banken dat Schumacher samen met nog een aantal namen op het lijstje met vervangers voor Esteban Ocon in 2025 staat. En volgens Schumacher zelf staan de zaken er goed voor.

Formule 1 binnen handbereik

"Het is voor mij belangrijk om terug te keren naar de Formule 1 en om te laten zien wat ik kan", vertelt Schumacher tegenover persbureau AFP. "Mijn kansen in de Formule 1 zien er behoorlijk goed uit. Op dit moment ligt de Formule 1 binnen handbereik. Ik moet ervoor zorgen dat ik niet te zelfverzekerd wordt, dat ik blijf volhouden en dat ik ervoor zorg dat er een plan B is, als het niet lukt. Mijn plan was altijd de Formule 1. Ik moet nu afwachten welke kansen er op mijn pad komen. Ik zal met de Formule 1 wachten zo lang het nodig is."

