Oscar Piastri zal morgen bij de start van de F1 Grand Prix van Monaco polesitter Charles Leclerc vergezellen op de voorste startrij. De McLaren-coureur werd namelijk indrukwekkend tweede in de kwalificatie ondanks wat foutjes.

Het was weer een ontzettend spannende kwalificatie op de krappe straten van Monte Carlo. Uiteindelijk was het de lokale held Leclerc die met een 1:10.270 de pole position pakte, zijn derde in het prinsdom. Piastri werd dus tweede op anderhalf tienden achterstand, maar wel weer een tiende voor de andere Ferrari van Carlos Sainz. Piastri's teamgenoot Lando Norris werd vierde, terwijl de top vijf werd afgemaakt door George Russell. Max Verstappen kwam niet verder dan P6, nadat hij de muur had geraakt in Saint Dévote.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris wordt op de vingers getikt na incident met Russell in derde vrije training

Foutjes op het eind

"Als je de tweede helft van mijn eerste ronde in Q3 en de eerste helft van mijn tweede ronde samenvoegt, dan was het genoeg geweest," antwoordde Piastri op de vraag hoe hij de pole position net misliep. "Een paar foutjes op het eind, maar mijn complimenten gaan uit naar Charles, want die is het hele weekend al snel geweest. Er zijn momenten geweest dat we dachten dat we niet dichtbij hem zouden kunnen komen."

OOK INTERESSANT: Bleekemolen vindt expres crashen niet kunnen in Monaco: 'Daar gaan de stewards opletten'

Plan om Leclerc te verslaan

"Het is mooi om vanaf de voorste rij te mogen starten," vervolgde de man uit Melbourne. "Voor mijn gevoel is het een goed weekend geweest als het gaat om momentum opbouwen. En er zijn geen betere kleuren om dat in te doen dan deze," zo wees hij naar de Braziliaanse kleuren op zijn overall als eerbetoon aan Ayrton Senna, die oppermachtig was in de kwalificaties in Monaco. Piastri kreeg vervolgens de vraag hoe hij denkt Leclerc te kunnen verslaan. "Een goede start helpt altijd. Als je dan de leiding kan pakken, dan kan je de race gemakkelijk onder controle hebben. Als dat niet lukt, dan zal het gaan om de strategie. Ik ben heel optimistisch, maar inhalen is hier niet heel makkelijk."

Gerelateerd