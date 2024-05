Voor Carlos Sainz zat er tijdens de kwalificatie in Monaco niet meer in dan een derde plek. De Spanjaard kan zich er bij neerleggen en ziet vooral teamgenoot Charles Leclerc schitteren, die hij wel de overwinning op zijn thuiscircuit gunt.

Het was lang geleden dat een kwalificatie zo spannend was als in Monaco. Zo kon Red Bull Racing tijdens misschien wel de belangrijkste sessie geen vuist maken tegenover Ferrari. Max Verstappen kwam moest genoegen nemen met P7 en Sergio Pérez bleef zelfs hangen in Q1.

Tevreden met P3, want Leclerc was buiten bereik

Na afloop van de kwalificatie legt Sainz uit: "Over het algemeen is het een verbetering voor mij, want ik was het hele weekend al zoekende. Ik had weinig vertrouwen in de auto." Dat heeft hij enigszins weten om te draaien: "Om dan een schepje er bovenop te doen en derde te worden, is een duidelijke stap voorwaarts. Natuurlijk ben ik niet helemaal blij, want ik had moeten vechten voor pole position." Toch kan Sainz niet geheel ontevreden zijn, want teamgenoot Leclerc heeft alles gegeven: "Maar in alle eerlijkheid, Charles heeft het gewoon fantastisch gedaan. De auto is al het hele weekend geweldig. Hij kon alles eruit halen, dus voor hem ben ik wel blij." Wat betreft de missie voor de race is Sainz duidelijker. In Monaco kan er van alles gebeuren en dus staat het teambelang voorop: "De startpositie is goed, maar het is Monaco en hier kan echt van alles gebeuren. De prioriteit ligt op de overwinning van Charles morgen."

