Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 augustus 2023 19:58 - Laatste update: 19:59

George Russell en Mercedes hebben tot nu toe niet geheel het seizoen waarop ze gehoopt hadden en de Britse coureur bezet momenteel met 99 punten op zijn conto de zesde plek in het wereldkampioenschap. Als het aan Russell ligt, waren het al veel meer punten geweest en heeft hij bepaalde kansen laten liggen.

Russell beleeft momenteel een seizoen met de nodige ups en downs in de Formule 1. Waar hij in 2022 vaak geroemd werd om zijn constante prestaties, is het voorlopig wat minder consistent in 2023. Zijn beste finishpositie is op dit moment zijn derde plek in Spanje, waar hij eerder in dat weekend opzien baarde door met teamgenoot Hamilton te botsen in de kwalificatie. Verder heeft de winnaar van Brazilië in 2022 nog geen podiumbezoek gehad, wat zorgt voor teleurstelling.

Artikel gaat verder onder video

Sterk begin

Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en dus is het tijd voor de Britse coureur om de balans op te maken. De teamgenoot van Lewis Hamilton verdeelt zijn seizoen tot nu toe in twee delen. "Een seizoen met twee gezichten. De eerste zes races was ik ontzettend blij met mijn eigen prestaties. Ik was ontzettend sterk", zegt de Mercedes-coureur op de Formula 1-website. "Maar daarnaast hebben we helaas ook de nodige kansen gemist", voegt hij daar vervolgens aan toe.

Verloren kansen

Hij legt uit waar die verloren kansen liggen. "We hadden bijvoorbeeld de pech in Melbourne en Monaco. Een klein foutjes kostte ons het podium. In Silverstone hadden we pech met de safety car. Kleine dingen keerden zich gewoon tegen mij. Recentelijk draaide het daarnaast ook nog om. Ik had moeite met de auto. We hebben wel een aantal ideeën waardoor dat komt. We hebben de set-ups bekeken en zijn erachter gekomen dat we de verkeerde kant op gingen. Dat geeft mij wel wat vertrouwen dat we het om kunnen draaien in de tweede helft van het jaar. De ogen zijn op Red Bull. We willen dit jaar een race winnen. Daar knokken we hard voor", besluit hij.