George Russell crashte in de één na laatste ronde van de Formule 1 Grand Prix van Australië, maar de race eindigde onder gele vlaggen in plaats van rode vlaggen, ondanks de paniekerige oproep van Russell. Mercedes laat weten die keuze van de wedstrijdleiding wel te begrijpen.

Fernando Alonso ving de wedstrijd op het Albert Park Circuit aan vanaf de tiende positie, maar kon een aantal plekken goedmaken met een pitstop tijdens een Virtual Safety Car voor de stilgevallen Lewis Hamilton. Russell kon op nieuwere banden het gat dichten naar Alonso in de slotfase in een gevecht om de zesde plaats. Anderhalve ronde voor het vallen van de vlag remde Alonso meer af dan normaal. Russell hoefde zijn lijn niet aan te passen of extra hard te remmen, maar crashte wel doordat hij onverwachts in vuile lucht terechtkwam. De wedstrijdleiding van de FIA deelde een tijdstraf van 20 seconden uit aan Alonso, een straf die niet populair was onder de fans.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Davidson noemt voordeel aan het zijn van de teammaat van Verstappen

Paniek vanwege kwetsbaarheid

"Iedereen die naar de race heeft gekeken, zal de paniekerige radioberichten van George hebben gehoord waarin hij roept om een rode vlag," vertelde James Allison na afloop van de race in Melbourne. "George voelde zich ongelooflijk kwetsbaar. Hij wist dat hij midden op de baan lag. Hij wist dat hij zich op een heel snel gedeelte van het circuit bevond met bochten waar iedereen die richting hem toekwam, hem misschien niet goed kon zien, en hij was ook nog zo gepositioneerd dat hij tegemoetkomend verkeer niet kon zien, terwijl hij wist dat er auto's zijn kant op raasden. Een ongelooflijk kwetsbare positie om je in te bevinden en dat was dan ook de stress die je van hem hoorde, die kwetsbaarheid."

OOK INTERESSANT: Steiner denkt dat Hamilton juiste beslissing heeft genomen door Mercedes te verlaten

Snelle reactie van wedstrijdleiding

"Wat hij niet wist, is hoe snel de wedstrijdleiding wel niet reageerde," vervolgde de technisch directeur van Mercedes. "Hoe snel er met gele vlaggen werd gezwaaid, hoe snel het een Virtual Safety Car werd, ik denk echt dat het een hele goede reactie was van het hele systeem van marshals om ervoor te zorgen dat hij beschermd was in een erg kwetsbare positie. Hij kon dat niet weten. Het enige wat hij wist is dat hij daar blootgesteld lag [aan de gevaren] en wilde dat aan mensen laten weten in niet mis te verstane woorden. Echter, coureurs zijn coureurs, ze zijn niet anders dan briljant in het verleden in het verleden laten en zich over enge dingen heen zetten en doorgaan. Binnen een paar minuten van het hele gebeuren was hij weer volledig zichzelf."

Gerelateerd