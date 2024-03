Anthony Davidson, Formule 1-verslaggever en simulatiecoureur voor het team van Mercedes, denkt dat het zijn van de teammaat van Max Verstappen, als voordeel met zich meebrengt dat je als coureur meer uit jezelf kan halen.

Max Verstappen is vandaag de dag de grootste naam op de Formule 1-grid. De Red Bull Racing-coureur legde de afgelopen drie jaar achtereenvolgend beslag op het wereldkampioenschap, en is de grote favoriet om ook dit seizoen bovenaan in het klassement te eindigen. Aan teammaat Sergio Pérez dus de schone taak om niet van het veld geveegd te worden, maar de Mexicaan is niet de eerste coureur die het moeilijk heeft naast de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Teammaten Verstappen

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon gingen Pérez voor als teammaat van Verstappen bij Red Bull Racing, en stuk voor stuk hebben ze het niet gered. Anthony Davidson, Formule 1-verslaggever en simulatiecoureur voor het team van Mercedes, is echter van mening dat het ook voordelen heeft om de teammaat van de Limburger te zijn: "Wat het moeilijk maakt, is dat als je geen competitieve auto hebt, dat soms wat schade kan aanbrengen aan het lichaam van een coureur", klinkt het.

OOK INTERESSANT: Allison ziet patroon ontstaan bij Mercedes: "Op die momenten zakt onze competitiviteit in"

Een nieuwe hoogte

Hij vervolgt: "Zonder dat je het weet, kan je dan in een positie terechtkomen waarin je als atleet niet het meeste uit jezelf haalt. Daarnaast hangt het van je teammaat af. Iedereen die het tegen Max Verstappen opneemt, haalt mogelijk niet het beste uit zichzelf, omdat ze onder druk staan. Maar het hebben van zo'n teammaat kan coureurs ook in staat stellen een hoogte te bereiken, waarvan ze nog nooit in staat zijn geweest die te bereiken."

Gerelateerd