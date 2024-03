James Allison, technisch directeur bij het Formule 1-team van Mercedes, vertelt dat de kwakkelende Duitse grootmacht na de Grand Prix van Australië voor het eerst een idee heeft van waarom de performance van de W15 in de kwalificatie en de race regelmatig lijkt in te storten.

Het Formule 1-team van Mercedes heeft de zaken voor het derde jaar op rij - vooralsnog - niet op orde. De Duitse grootmacht sloeg in 2021 de plank mis met het zero sidepod concept, met twee zeer matige seizoenen tot gevolg. Met de auto van dit jaar is daarom een andere weg ingeslagen, maar ook de W15 komt er voorlopig nog niet aan te pas. Na drie races staat George Russell met achttien punten op de zevende plaats, terwijl Lewis Hamilton met slechts acht punten en de tiende plaats de slechtste seizoensstart uit zijn carrière kent.

Artikel gaat verder onder video

Wisselvallige performance Mercedes

Wat opvalt is de wisselvalligheid in performance. Waar Mercedes erin de ene training bij lijkt te zetten, valt de Duitse grootmacht in de andere sessie ineens weer terug. Dat blijkt ook uit de woorden van Lewis Hamilton. Waar de zevenvoudig wereldkampioen in Australië in eerste instantie tevreden was over de W15, sprak hij een sessie later over een van de slechtste sessies uit zijn loopbaan. Technisch directeur James Allison vertelt dat Mercedes nu voor het eerst een idee heeft van waar die schommelingen vandaan komen.

OOK INTERESSANT: Steiner: 'Als Verstappen bij Red Bull vertrekt, wordt het Mercedes'

Allison ontdekt patroon

"We zien een patroon ontstaan waarbij we tijdens de meeste weekenden een periode hebben waarin we ons goed voelen over de auto en zelfverzekerd zijn over de auto, maar dan in de sessies waar het om draait, de kwalificatie en de race, glipt dat door onze vingers", klinkt het in een debrief van het team. "De sterkste correlatie die we op dit moment kunnen maken, is dat wanneer het circuit warm is, wanneer de dag op z'n heetst is en de bandentemperaturen wat stijgen... Dat is het moment waarop onze competitiviteit inzakt. De momenten waarop we op ons best waren, waren allemaal in sessies waarin het koel was. Dat geeft ons een idee van wat we moeten doen", klinkt het.

Gerelateerd