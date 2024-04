Fernando Alonso probeerde tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan Oscar Piastri in zijn DRS te houden in de hoop dat George Russell er dan niet voorbij kon. De Mercedes-coureur zag het voor zijn neus gebeuren en laat weten dat hij ook niet anders van hem had verwacht.

Russell begon als negende aan de race op het Suzuka International Racing Course. Terwijl de rest van het veld stopte voor nieuwe banden, bleef hij lang buiten voordat hij zijn eerste pitstop maakte. Het leek erop dat Mercedes had gekozen voor een één-stopstrategie, totdat Russell opnieuw wisselde naar een setje harde banden. Met nog 15 ronden te gaan maakte hij zijn tweede pitstop. De Brit had nieuwe mediums tot zijn beschikking en wist daardoor al gauw het gat richting Alonso en Piastri dicht te rijden. Russell ging voorbij aan de McLaren, maar niet zonder slag of stoot, want hij leek Piastri buiten de baan te hebben geduwd in de Casio Triangle. Het incident werd onderzocht door de wedstrijdleiding, maar Russell werd niet bestraft en bleef daardoor zevende.

Ruimte voor allebei

"Het was een late actie van mij aan de binnenkant," vertelde Russell tegenover Sky Sports F1 na afloop van de Japanse Grand Prix. "Er was eventjes contact, maar er was ruimte voor ons allebei om op de baan te blijven. Ik zou er wat meer mee hebben gezeten, als ik uiteindelijk achter hem was gefinisht." De Mercedes-coureur verklaarde waarom het team hem wederom op de harde band zette na de rode vlag voor de crash van Daniel Ricciardo en Alexander Albon. "Dat was volgens mij de juiste beslissing, omdat het ons de flexibiliteit gaf om een één-stopper of een twee-stopper te doen. Als je op de mediums begon na de rode vlag, dan moest je wel een twee-stopper doen."

Spelletje van Alonso

Terwijl Red Bull en Ferrari weglopen van de rest van het veld en McLaren comfortabel derde ligt in het constructeurskampioenschap, strijden Mercedes en Aston Martin om de vierde plek in de tussenstand. In een poging Mercedes twee punten minder te geven, besloot Alonso om Piastri in zijn DRS te houden in de hoop dat Russell op die manier niet voorbij de Australiër kon komen. "Natuurlijk, natuurlijk. Fernando die spelletjes speelt? Dat is nieuw!", antwoordde Russell lachend op de vraag of hij doorhad dat Alonso dit deed. Zijn crash in Melbourne, die volgens de stewards werd veroorzaakt door het onvoorspelbare rijgedrag van Alonso, lijkt nog vers in zijn geheugen te zitten. "Het was slim van Fernando en ik had ook niet anders van hem verwacht. Dat hoort bij het racen."

