Volgens Sergio Pérez hebben temperatuurstijgingen ervoor gezorgd dat hij Max Verstappen niet kon uitdagen voor de zege in de F1 Grand Prix van Japan en een gat moest laten. Daarnaast zat hij een tijdje achter de auto's van Mercedes, 'één van de langzaamste auto's' volgens de Mexicaan in Japan.

Tijdens de persconferentie na de race in Japan blikt Pérez terug op zijn succesvolle race. "Ja, het begon echt goed zaterdag en op de racedag hadden we een goede start. Helaas denk ik dat we verrast werden door de temperatuurstijging. Ik denk dat we met het balansprobleem in de eerste stint gewoon niet verder naar voren konden komen, wat betekende dat de degradatie iets hoger was en met Lando die twee sets harde banden had, dat beïnvloedde onze race iets meer dan ik graag had gewild. Ik denk dat we alles onder controle hadden in die tweede stint, waarin we een beter gevoel kregen voor de balans. In de derde stint was alles in orde."

Pérez zag Mercedes als 'één van de langzaamste auto's'

Pérez zat na een pitstop een tijdje achter auto's van Mercedes, die tijdens de race in Japan totaal niet hun ritme konden vinden op de harde band. De Mexicaan had dan ook geen zin om lang achter de auto van de Silver Arrows te zitten. "Tijd doorbrengen achter één van de langzaamste auto's, gezien de degradatie die ze hadden, was behoorlijk bestraffend. Dus ik ging er gewoon voor. En het gebeurde beide keren bij 130R. Het is best leuk om daar met twee auto's door te gaan."

Pérez over GP China

Na een week zonder race gaat de Formule 1 richting Shanghai voor de Grand Prix van China, die voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender staat. Pérez gaat deze race dus voor het eerst als coureur van Red Bull rijden en kijkt ernaar uit. "Het is een beetje een vergelijkbaar circuit, zal ik zeggen, met veel snelle bochten. Ik denk dat als we hier snel kunnen zijn, we in veel andere races snel kunnen zijn, dus het zou ook een goed circuit voor ons moeten zijn."

