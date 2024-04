Sergio Pérez ving de Formule 1 Grand Prix van Japan aan vanaf de tweede positie en komt ook als tweede over de streep. De Red Bull Racing-coureur moest wel de mouwen opstropen voor dat plekje op het Suzuka International Racing Course.

Pérez kwam goed weg bij de eerste start en ook bij de tweede start na een rode vlag voor de crash van Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Lando Norris probeerde de tweede plek van de Mexicaan af te pakken door bij beide pitstops te kiezen voor de zogeheten undercut, maar hij moest uiteindelijk genoegen nemen met P5. Charles Leclerc probeerde tweede te worden door een één-stopper te doen, maar hij kwam als vierde over de streep. Carlos Sainz stopte juist laat om in de slotfase nieuwer rubber over te houden, maar het gat naar Pérez was te groot om nog dicht te kunnen rijden. Pérez zag als tweede het zwart-witgeblokt, 12 seconden achter racewinnaar Max Verstappen. Het is een één-tweetje voor Red Bull en voor Honda in de thuiswedstrijd van de Japanse motorfabrikant.

Te hard gepusht door undercut Norris

"Het was een goed weekend voor het team," vertelt Pérez in de interviews na de race. "Het is lastig om zolang de focus te moeten vasthouden met zo'n herstart. Mijn tweede start was ietsje beter, maar net niet goed genoeg om Max te pakken. We hebben de prijs een beetje betaald met de balans. Die was er niet helemaal in de eerste stint, waardoor we de banden niet in leven konden houden en we moesten stoppen. Toen kreeg ik te maken met de undercut van Norris, waardoor ik te hard moest pushen op de mediums. Ik voelde me een stuk meer comfortabel op de harde band en toen kwam de pace weer terug."

"We hebben het momentum nu goed te pakken," vervolgt Checo. "Vorig jaar hier was waarschijnlijk mijn slechtste weekend. Als we hier, op een circuit met bochten op hoge snelheid, snel kunnen zijn, dan kunnen we dat overal zijn. Een goed weekend voor het team dus."

