Stewards hakken knoop door na onderzoek naar Russell en Piastri in Japan

George Russell en Oscar Piastri moesten zich na de Formule 1 Grand Prix van Japan melden bij de stewards. De één had de ander van de baan geduwd in een gevecht in de slotfase. De FIA is met een oordeel gekomen over het incident.

Russell begon de race op het Suzuka International Racing Course vanaf de negende plek. Hij bleef eerst lang buiten en het leek erop alsof hij met zijn Mercedes een één-stopper zou doen. De Brit wisselde echter van oude harde banden naar een nieuw setje hard rubber halverwege de wedstrijd. Hij hield vervolgens nog een nieuw setje van de mediums over met nog 15 ronden te gaan. Oscar Piastri startte als zesde en verloor uiteindelijk een positie aan Charles Leclerc. De Australiër zat in de slotfase vlak achter Fernando Alonso, maar zag Russell op verse banden in rap tempo dichterbij komen. Russell dook aan de binnenkant van de McLaren bij de Casio Triangle met nog vier ronden te gaan. Piastri moest de chicane afsnijden om contact te voorkomen.

Geen straf

Twee ronden later ging Russell alsnog voorbij aan Piastri om als zevende over de streep te komen in Japan, maar na de race werden ze op het matje geroepen door de wedstrijdleiding. Russell werd namelijk onderzocht voor het van de baan duwen van Piastri, wat een overtreding van Appendix L, Chapter IV, artikel 2b van de International Sporting Code is. De stewards hebben nu de knoop doorgehakt en een beslissing gemaakt over een mogelijke straf.

De wedstrijdleiding heeft besloten Russell niet te bestraffen na Russell en Piastri te hebben aangehoord en alle data te hebben bekeken. Er werd aangegeven dat Russell niet de bocht 'in dook' en nog in controle was van zijn auto bij het insturen, dat de voorwielen van Russell voor de spiegels van Piastri zaten en Russell daarom recht had op ruimte van Piastri, dat Russell Piastri raakte na van de kerbs te zijn gestuiterd, dat Piastri vervolgens de chicane had afgestoken om zwaarder contact te voorkomen, dat Russell niet genoeg ruimte liet voor Piastri om terug de baan op te komen en dat Piastri veilig voor Russell weer de baan opkwam. De twee coureurs en vertegenwoordigers van Mercedes en McLaren waren het met elkaar eens dat het incident niet bestraft hoefde te worden.

