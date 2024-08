Liberty Media is sinds begin 2017 de grootaandeelhouder en commercieel rechtenhouder van de Formule 1. Het Amerikaanse bedrijf doet echter ook een enorme investering in de MotoGP. Om dat te kunnen financieren, zullen de F1-eigenaren enorm veel aandelen in de koningsklasse verkopen.

Liberty Media zal zo'n 4,2 miljard euro betalen om grootaandeelhouder te worden van Dorna Sports, de promotor die sinds 1992 de eigenaar van de MotoGP-, Moto2- en Moto3-wereldkampioenschappen is en ook de touwtjes in handen heeft in het wereldkampioenschap voor superbikes. Dit werd op 1 april eerder dit jaar aangekondigd. Liberty Media neemt 86% van de aandelen over van de MotoGP en dus zal Dorna nog 14% behouden. "We zijn ontzettend blij om onze portfolio als leider in livesports- en entertainmentactiviteiten uit te breiden met de overname van de MotoGP," vertelde Liberty Media-president en CEO Greg Maffei tijdens de aankondiging. "MotoGP is een wereldwijde competitie met een loyale en enthousiaste fanbase, boeiende races en een hoog cashflow-genererend financieel profiel."

736 miljoen euro aan aandelen

Om zo'n enorm bedrag over te maken naar Dorna Sports, is Liberty Media genoodzaakt om aandelen in de Formule 1 (FWONK) te verkopen, zo weet het doorgaans betrouwbare, Australische platform Speedcafe te melden. Liberty Media zou een groot deel van het bedrag nog wel aankunnen, maar de rest zal bij elkaar worden gesprokkeld door 10.650.000 aandelen van Serie C Liberty Formula One-aandelen op de markt te zetten. De F1-eigenaren hopen zo een bedrag van maar liefst 736 miljoen euro op te halen. Ze overwogen om nog eens 1.600.000 miljoen aandelen tegen dezelfde prijs te verkopen, mocht het nodig zijn, voor een extra 110 miljoen euro. Daarmee zal Liberty Media zo'n 5 à 6 procent minder van de F1-aandelen bezitten. Naar verluidt is het een stap van het Amerikaanse bedrijf om langzaam maar zeker de koningsklasse te verlaten.

