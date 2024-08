Kick Sauber, ook wel bekend als Stake F1 Team, heeft in de meeste landen gewoon met haar eigen naam - Stake F1 Team - kunnen rijden rondom raceweekenden in F1, maar de Kansspelautoriteit in Nederland wil voorkomen dat dit ook gaat gebeuren tijdens het weekend van de Grand Prix van Nederland. Dit komt vooral door de sponsor Stake.

De autoriteit heeft tekst en uitleg gegeven over waarom het van mening is dat de naam Kick Sauber ingaat tegen de wet. "Het Formule 1-team van Sauber rijdt in de meeste internationale races mee als 'Stake F1 Team'. Stake is een internationale kansspelaanbieder en hoofdsponsor van het team. Stake heeft geen vergunning van de Ksa en mag daarom geen kansspelen aanbieden in Nederland. Het is volgens de kansspelwetgeving verboden om kansspelen aan te bieden zonder vergunning, reclame te maken voor die illegale kansspelen of de deelname daaraan te bevorderen. Online kansspelaanbieders zonder vergunning moeten daarom maatregelen nemen om deelname vanuit Nederland tegen te gaan, bijvoorbeeld met het toepassen van geoblokkades. Nederlandse spelers kunnen de website dan niet bereiken. Stake heeft zo’n geoblokkade toegepast."

Kansspelautoriteit wil verder ingrijpen bij Kick Sauber

Daar neemt de Kansspelautoriteit nog geen genoegen mee. De autoriteit heeft gevraagd bij zowel Sauber als de organisatie van de Dutch Grand Prix om ervoor te zorgen dat de naam Stake F1 Team dit weekend nergens te zien is rondom het raceweekend in Zandvoort. "Ondanks de maatregelen die Stake neemt ziet de Ksa nog steeds deelname door Nederlandse spelers. De Ksa vindt het dan ook onwenselijk dat op een Nederlands evenement met het bereik en de omvang van de Formule 1 reclame wordt gemaakt voor illegale kansspelen, ook omdat het evenement veel aandacht heeft onder kwetsbare groepen [minderjarigen en jongvolwassenen[. Het bestuur van de Ksa heeft daarom zowel Sauber als de organisatie van de Dutch Grand Prix met klem gevraagd niet te rijden onder de naam Stake en geen reclame voor deze aanbieder te maken." Het is dus nog maar de vraag of het team Stake F1 Team zal heten komend weekend, of dat er op korte termijn nog een verandering doorgevoerd moet worden.

