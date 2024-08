De FIA heeft woensdag, zoals altijd voorafgaand aan een raceweekend, het persconferentieschema van de coureurs en teambazen bekendgemaakt richting de F1 Grand Prix van Nederland die komend weekend verreden gaat worden.

Het is voor het vierde seizoen op rij dat de Grand Prix van Nederland op de kalender zal staan, net zoals in 2025 nog het geval zal zijn. Tot nu toe is Max Verstappen drie op drie in Zandvoort, iets waar hij komend weekend vier zeges na vier races in Zandvoort van wil maken. De Nederlander kan er donderdag om 13:30 uur alles over gaan vertellen. Hij zit dan namelijk met Esteban Ocon en Zhou Guanyu bij de persconferentie. Om 14:00 uur is het vervolgens tijd voor George Russell, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant. De overige coureurs zullen op een andere manier quotes gaan leveren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jarno Opmeer maakt overstap van Mercedes naar Red Bull Racing

Teambazen tijdens vrijdag in Zandvoort

Voor de teambazen staat er vervolgens op vrijdag een persconferentie gepland, zoals altijd tussen de eerste en tweede vrije training in. Tussen 14:30 uur en 15:30 uur zullen Mike Krack, Ayao Komatsu, Andrea Stella en James Vowles hun zegje doen over de stand van zaken bij Aston Martin, Haas, McLaren en Williams respectievelijk.

Gerelateerd