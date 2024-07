Lewis Hamilton zou plannen hebben om een team uit het wereldkampioenschap MotoGP over te kopen. Volgens de geruchten gaat het om Ducati-renstal Gresini Racing.

De Brit is zelf groot fan van de MotoGP. Hij is een zevenvoudig wereldkampioen op vier wielen in de Formule 1, maar eigenlijk wilde hij ook op twee wielen racen. Dat mocht echter niet. "Toen ik jonger was, wilde ik met motoren racen, niet met auto’s, maar mijn vader wilde dat absoluut niet. Hij zei dat ze te gevaarlijk waren!", vertelde Hamilton ooit in een interview met IWC Watches. Toen eerder dit jaar bekend werd dat F1-eigenaar Liberty Media grootaandeelhouder wordt van de MotoGP, zei de Mercedes-coureur dat er zo snel mogelijk een weekend moet komen waarin beide wereldkampioenschappen op dezelfde baan racen. "Het is spannend omdat ik van de MotoGP hou. Het zou episch zijn als we ze in hetzelfde weekend kunnen hebben. Misschien zou ik een race in de MotoGP kunnen doen en in hetzelfde weekend met een Formule 1-auto kunnen racen – dat zou echt gaaf zijn," knipoogde hij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ziggo Sport blijft MotoGP, Moto2 en Moto3 uitzenden tot eind 2029

Gresini Racing

The Race kan onthullen dat Hamilton plannen heeft om Gresini Racing over te kopen. Volgens het Britse platform was er iemand uit de kring van de Mercedes-coureur aanwezig op TT Circuit Assen afgelopen weekend, waar zondag de Dutch TT, de Nederlandse Grand Prix voor motoren, werd gehouden en gaat Hamilton het gesprek aan met het team.

Gresini Racing ligt in hetzelfde Italiaanse dorpje als Red Bull F1-zusterteam VCARB, in Faenza dus. Het team werd in 1997 opgezet door Fausto Gresini, een tweevoudig wereldkampioen op 125cc-motoren. Hij overleed drie jaar geleden aan de gevolgen van COVID-19. Gresini's weduwe Nadia Padovani is sindsdien de nieuwe teambaas. Gresini Racing kwam vroeger vooral met Honda's uit en werd met Daijiro Kato wereldkampioen in 2001 in de 250cc-klasse. Tegenwoordig heet die categorie de Moto2 en ze sleepten met Toni Elías opnieuw de wereldtitel binnen in 2010. Jorge Martín werd in de Moto3 (vroeger 125cc) wereldkampioen in 2018 en Matteo Ferrari een jaar later in de MotoE met de Italiaanse renstal.

Na van 2015 tot en met 2021 te hebben meegedaan als fabrieksteam van Aprilia, doet Gresini Racing sinds 2022 mee als satellietteam van Ducati. Marc Márquez ligt momenteel derde in de puntenstand na drie podiums in acht races. Zijn jongere broertje Álex Márquez is zijn teamgenoot.

Gerelateerd