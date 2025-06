Rinus VeeKay had tijdens de Detroit Grand Prix, de zevende ronde van de IndyCar Series, gehoopt op een mooi resultaat. De Nederlander van Dale Coyne Racing was rap in de kwalificatie, maar door mechanische problemen was dat tempo in de race ver te zoeken. Hij baalt, maar kijkt tegelijkertijd uit naar de volgende wedstrijd op een oval.

Kyle Kirkwood kwam als eerste aan de finish op de krappe straten van Motor City. De vanaf pole vertrokken Colton Herta moest genoegen nemen met de derde stek achter Santino Ferrucci. Kyffin Simpson behaalde de beste finish uit zijn carrière met de vijfde plaats achter Will Power. Kampioenschapsleider Álex Palou werd uit de race gekegeld door David Malukas. VeeKay kon helaas niet profiteren van de chaos in Detroit, nadat hij zich als zevende had gekwalificeerd, want hij was de allereerste uitvaller.

Kapotte bougie

"Balen", klinkt VeeKay kort maar krachtig vanuit Detroit. "Na een sterke kwalificatie mocht ik als zevende vertrekken en de snelheid zat er ook tijdens de wedstrijd goed in. De wagen lag prima, ik kwam de eerste rondjes van de race moeiteloos door. Na zeven raceronden voelde ik plots dat ik vermogen verloor en eigenlijk gewoonweg niet meer vooruit kwam. De een na de ander haalde mij in en dus werd ik de pits ingeroepen. Naderhand hebben Honda en Dale Coyne Racing samen onderzocht waar het probleem zat, en ze kwamen tot de conclusie dat het een kapotte bougie betrof. Tsja, als die het niet doet, dan kom je in een mechanische sport nu eenmaal niet heel ver."

VeeKay kijkt uit naar Gateway

"Natuurlijk is het balen dat ons hier een potentieel mooi resultaat door de neus wordt geboord, maar dit hoort er helaas bij. Botte pech", aldus de 24-jarige Hoofddorper. "Na vier drukke weken hebben we nu een weekendje rust alvorens we naar Gateway reizen, een prachtige korte oval waar ik goede herinneringen aan heb. Op dit circuit heeft mijn werkgever Dale Coyne Racing in het recente verleden nog een aantal mooie resultaten binnengehaald, wat ons hoop geeft voor de komende wedstrijd. Eerst even uitrusten en daarna er weer vol tegenaan."

