Max Verstappen heeft zojuist in een statement laten weten dat het incident tussen hem en George Russell niet had mogen gebeuren. De coureur van Red Bull Racing ergerde zich aan de tegenvallende slotfase van de F1 Grand Prix van Spanje met contact tot gevolg.

De regerend en viervoudig wereldkampioen ving de wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan vanaf de derde positie en ging bij de start meteen voorbij aan Lando Norris. Hij werd door Red Bull op een driestopstrategie gezet, maar die pakte door een safety car voor Kimi Antonelli niet goed uit. De Limburger kon op de harde band Charles Leclerc niet achter zich houden en werd vervolgens geraakt door een aanvallende Russell. Verstappen stak de eerste bocht af en kreeg van race-engineer Gianpiero Lambiase de opdracht om Russell erlangs te laten. Dit wilde Verstappen niet en later bleek dat het ook niet hoefde. Uit frustratie knalde hij in bocht vijf tegen de Mercedes op. De FIA deelde een tijdstraf van 10 seconden uit waardoor Verstappen tiende werd in plaats van vijfde. Er kwamen nog eens 3 strafpunten bovenop. Oscar Piastri won en breidde zijn kampioenschapsleiding uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner waakt voor schorsing Verstappen: "Kunt nooit iets garanderen"

Post op Instagram

Verstappen wilde na de race niet veel zeggen over het incident, maar hij heeft nu op Instagram een statement uitgebracht. "We hadden een strategie om naar uit te kijken en we reden een prima race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam", leest het bericht. "Ik werd steeds meer gefrustreerd door de bandenkeuze die we voor het einde hadden gemaakt, en sommige acties die na de safety car-herstart werden gepleegd. Het leidde tot een actie die niet oké was en het had niet mogen gebeuren. Ik doe altijd mijn uiterste best voor het team en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Je wint samen, je verliest samen. Tot in Montreal."

Gerelateerd