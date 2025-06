Christian Horner geeft aan dat het zaak is voor Max Verstappen om de komende races uit de problemen te blijven, nu de Nederlander erg dicht in de buurt komt van een schorsing van één race in de Formule 1.

Max Verstappen kreeg in Spanje door de wedstrijdleiding een tijdstraf van tien seconden en maar liefst drie strafpunten opgelegd voor het incident met George Russell, waarbij hij contact maakte met de Mercedes-coureur, direct nadat hij hem voorbij had laten gaan om de vierde positie af te staan. Even daarvoor was de viervoudig wereldkampioen in gevecht om die positie buiten de baan gegaan, al gaf de wedstrijdleiding achteraf aan, dat Verstappen niets fout deed en die positie niet terug had hoeven te geven.

Strafpunten Verstappen

De Red Bull Racing-coureur heeft nu elf strafpunten op zijn racelicentie staan, en dat betekent dat hij de komende races op zijn tellen moet passen. In de Formule 1 geldt namelijk de regel: rij je binnen twaalf maanden twaalf strafpunten bij elkaar, dan word je voor de eerstvolgende race geschorst. Dat is het laatste wat de Limburger kan gebruiken, in een seizoen waarin hij alle zeilen bij moet zetten om enigszins zicht te houden op Lando Norris en Oscar Piastri in het klassement.

Kans op schorsing Verstappen

Op 30 juni verlopen er twee strafpunten op de licentie van Verstappen, wat betekent dat hij tijdens de raceweekenden in Canada en Oostenrijk, geen fouten mag begaan. "Je kunt nooit iets garanderen", vertelt teambaas Christian Horner na afloop van de race, als hij wordt gevraagd naar de dreiging van een schorsing. "Ik bedoel, hij moet de komende races gewoon uit de problemen blijven. De eerste punten verlopen aan het eind van juni. "

