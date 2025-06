Nico Hülkenberg heeft in Spanje een achttiende startplek weten om te zetten in een knappe P5. De Duitser legt achteraf uit dat alles vandaag in positieve zin op zijn plek viel, maar benadrukt dat Kick Sauber nog lang niet moet denken dat het al mee kan strijden met de ‘grote jongens’.

Het team van Sauber transformeert volgend jaar naar Audi. De verwachting was dat het team in 2025 niet veel meer zou doen, aangezien alle pijlen op 2026 lijken te zijn gericht. Met Gabriel Bortoleto en Hülkenberg aan boord beschikt het team echter over een sterke mix van ervaring en jong talent. En met zijn P5 in Spanje sprokkelde de Duitser opnieuw flink wat punten binnen.

Updates Kick Sauber

Bij F1TV legt 'The Hulk' uit: "Vandaag viel alles gewoon op zijn plek. De start was goed en de eerste ronde was fantastisch. Daar pakte ik meteen al een aantal plekken. Dat legde de basis voor de rest van de race. We hadden een goede auto, een goed ritme en een goede balans." Ook de updates werkten naar behoren: "De updates hebben zich echt uitbetaald. Het was genieten en goed om te zien. Zonder de safety car was het waarschijnlijk een P8 geworden, maar die gooide alles door elkaar."

Vers rubber VS gebruikte banden

Hülkenberg poetste daarmee een teleurstellende zaterdag weg: "Dat ik gisteren al in Q1 uitviel, zorgde ervoor dat ik vandaag over nieuwe banden beschikte. Dat was achteraf gezien mijn gouden ticket. Best ironisch, maar het heeft gewerkt. Lewis [Hamilton] zat op gebruikte zachte banden en ik had een nieuw setje. Dat laat maar weer zien hoeveel verschil dat maakt. Eén rondje haalt al behoorlijk wat energie uit die banden. Het was genieten vandaag, maar we staan natuurlijk nog lang niet tussen de grote jongens. Toch hebben we een flinke stap vooruit gezet."

