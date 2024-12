De wereld van de Formule 1 ligt dan misschien even stil, maar dat betekent niet dat er helemaal geen auto- en motorsport is. In tegendeel zelfs, want in januari en februari zitten er een aantal belangrijke races aan te komen waaraan bekende Nederlanders zullen deelnemen.

De Dakar Rally begint al op 3 januari waarin we zestig Nederlanders gaan zien. De laatste etappe wordt verreden op 17 januari. Elke avond zijn er samenvattingen te zien op onder andere Eurosport en RTL7. De langeafstandsracerij blijft eveneens in volle gang, beginnend met de Michelin 24H Dubai waarin een groot veld van GT3-auto's en toerwagens in actie komt met onder andere de Nederlandse teams MP Motorsport en Red Camel Jordans.nl. Twee weken later vindt de WeatherTech SportsCar-seizoensopener plaats met de Rolex 24 at Daytona en nog een weekje later wordt de Meguiar's Bathurst 12 Hour verreden. Deze wedstrijden zijn live te zien op de YouTube-kanalen van 24H Series, IMSA en GTWorld, respectievelijk. Na de seizoensafsluitende races van de Asian Le Mans Series en het tweede weekend van de Formule E is het tijd voor de altijd spectaculaire Daytona 500, die op Ziggo Sport wordt uitgezonden.

Overzicht

Het wereldkampioenschap endurance start op 28 februari in Qatar. Robin Frijns en Nyck de Vries zullen elkaar daar weer tegenkomen, net als in de Formule 1. Colin Veijer heeft de stap gemaakt van de Moto3 naar de Moto2. De tweewielers beginnen hun seizoen op 2 maart in Thailand. Diezelfde dag vindt ook de eerste wedstrijd van de IndyCar plaats in St. Petersburg. Net als NASCAR en de MotoGP wordt ook de IndyCar uitgezonden op Ziggo Sport. Het is nog even afwachten of Rinus VeeKay een stoeltje gaat vinden. Een week na de Race of Champions is het dan eindelijk tijd voor de Formule 1 en de Australische Grand Prix op 16 maart.

Kampioenschap Race Locatie Datum Bekende Nederlanders Dakar Rally 47e editie Saoedi-Arabië 3-17 januari Mitchel van den Brink

Tim & Tom Coronel 24H Series 24H Dubai Dubai Autodrome 11-12 januari Nog onbekend WeatherTech SportsCar

Championship (IMSA) Rolex 24

at Daytona Daytona Inter-

national Speedway 25-26 januari Nicky Catsburg

Indy Dontje

Robin Frijns

Tijmen van der Helm

Job van Uitert

Renger van der Zande Intercontinental GT Challenge Bathurst 12 Hour Mount Panorama Circuit 2 februari Nog onbekend Asian Le Mans Series 4H Dubai

4H Abu Dhabi Dubai Autodrome

Yas Marina Circuit 8-9 februari

15-16 februari Nicky Catsburg

Job van Uitert Formule E Jeddah E-Prix Jeddah Corniche Circuit 14-15 februari Robin Frijns

Nyck de Vries NASCAR Daytona 500 Daytona Inter-

national Speedway 16 februari – FIA World Endurance

Championship (WEC) Qatar 1812km Lusail Inter-

national Circuit 28 februari Robin Frijns

Nyck de Vries MotoGP

Moto2

Moto3 Grand Prix

van Thailand Chang Inter-

national Circuit 2 maart Zonta van den Goorbergh

Colin Veijer IndyCar Series Grand Prix van

St. Petersburg St. Petersburg

stratencircuit 2 maart – Race of Champions 33e editie Accor Stadium

in Sydney 7-8 maart –

