De kerstdagen zijn nog niet eens geweest, maar de 2025-editie van de Dakar Rally gaat alweer over een kleine twee weken van start. Er zullen weer een heleboel Nederlanders meedoen, 60 om precies te zijn. Wij nemen het lijstje even met je door.

De Dakar Rally wordt alweer voor de zesde keer gehouden in Saoedi-Arabië. Het zal plaatsvinden tussen 3 en 17 januari, beginnend met de proloog, de eerste etappe en de tweede etappe die meteen ook een marathonetappe is. Daarna vertrekken de deelnemers uit Bisha in het zuidwesten van het land. Via etappes door Al Henakiyah, Al-'Ula en Ḥa'il gaat de Dakar naar het noordwesten. Na een rustdag wordt er geracet naar Dawadmi en de hoofdstad Riyad. De rally zal de Het Lege Kwartier doorkruisen richting Haradh, voordat ze bij de eindstreep in Shaybah terechtkomen. In totaal wordt er 7805 kilometer gereden, waarvan 5209 kilometer special stage is.

De favorieten

Bij de motoren wordt verwacht dat de grote namen zoals verdedigend winnaar Ricky Brabec (Honda), Ross Branch (Hero), Adrien Van Beveren (Honda), Kevin Benavides (KTM) en meer weer om de overwinning gaan vechten. De quads doen niet meer mee. Er is bij de auto's veel geschuif geweest. Prodrive doet niet meer mee met de BRX Hunter evenals Audi met hun hybridewagen, maar Dacia keert terug met de Sandrider. Nasser Al-Attiyah en Sébastien Loeb zijn naar het Roemeense merk verhuisd. Ondertussen heeft Ford een nieuwe Raptor ontwikkeld en een fabrieksteam opgericht voor onder andere Mattias Ekström en Carlos Sainz. Bij de vrachtwagens kunnen we weer een strijd tussen de Nederlanders en de Tsjechen verwachten met onder andere Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren uit ons thuisland met aan de andere kant Aleš Loprais en Martin Macík. Spijtig genoeg heeft Gert Huzink zich moeten terugtrekken. Door een late regelverandering van de FIA had hij zijn competitieve Renault-hybridetruck plotseling moeten aanpassen, maar dat bleek onmogelijk op tijd te kunnen voor januari.

Hieronder is een overzicht van alle Nederlanders die meedoen aan de Dakar Rally van 2025. Naast de auto's en vrachtwagens vinden we er ook een boel in de buggy's, verdeeld over de Challenger- en SSV-klasses, en de Classics. Helaas doen er opnieuw geen Nederlanders mee bij de motoren.

Nummer Coureur Navigator Monteur Team Materieel Categorie 237 Tim Coronel Tom Coronel – Coronel Dakar Team Century CR7 Auto (T1+) 244 Maik Willems Marcel Snijders – Bastion Hotels Dakar Team Toyota Hilux Auto (T1+) 245 Stefan Carmans (BEL) Antonius van Tiel – CSA Racing MRed-Lined Revo T1+ Auto (T1+) 262 Dave Klaassen Tessa Klaassen – Daklapack Rallysport Red-Lined Revo T1+ Auto (T1+) 264 Rik van den Brink Gydo Heimans – SRT Rally Century CR7 Auto (T1+) 265 Ronald van Loon Erik Lemmen – Oase Motorsport Red-Lined Revo T1+ Auto (T1+) 302 Puck Klaassen Charan Moore (ZAF) – G Rally Team GRallyTeam OT3 Challenge (T3.1) 310 Paul Spierings Jan-Pieter van der Stelt – Team Rebellion & Spierings REBELLION&SPIERINGS T3 Challenge (T3.1) 316 Gert-Jan van der Valk Branco de Lange – Arcane Racing Arcane T3 Challenge (T3.1) 335 Richard Aczel (GBR) Wouter Rosegaar – Arcane Racing Arcane T3 Challenge (T3.1) 353 Lex Peters Mark Salomons – Arcane Racing Arcane T3 Challenge (T3.1) 356 René Streppel Lisette Bakker – Arcane Racing Arcane T3 Challenge (T3.1) 428 Sander Derikx Marnix Leeuw – Timola Rallysport Can-Am Maverick SSV (T4) 430 Roger Grouwels Rudolf Meijer – RaceArt Can-Am Maverick SSV (T4) 602 Mitchel van den Brink Jarno van de Pol Moises Torrallardona (ESP) Eurol Rally Sport Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 603 Kees Koolen Wouter de Graaff Daniel Kozlovsky (CZE) MM Technology Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 605 Vaidotas Žala (LTU) Max van Grol Paulo Fiuza (PRT) Skuba Team Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 606 Martin van de Brink Richard Mouw Willem van Heun Eurol Rally Sport Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 609 Ben de Groot Ad Hofmans Govert Boogard De Groot Sport Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 610 Richard de Groot Johannes Hulsebosch Jan Van Der Vaet (BEL) Firemen Dakar Team Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 613 Anja van Loon Ben van de Laar Jan van de Laar Friet van de Laar Racing Team Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 615 Maurik van den Heuvel Wilko van Oort Martijn van Rooij Dakarspeed Scania Lonestar Trucks (T5.1) 616 William de Groot Koen Hendriks Remon van der Steen De Groot Sport Iveco PowerStar Trucks (T5.1) 641 Tomáš Tomeček (CZE) Ard Munster Niccolo Funaioli (ITA) South Racing Can-Am Tatra 815-2T0R45 Trucks (T5.2) 705 Erik van Loon Hein Verschuuren – Dutch Quattro Legends Audi Quattro Classics (86-89 High Average) 713 Hans Stacey Rob Megens – Dutch Quattro Legends Audi Quattro Classics (86-89 High Average) 717 Frits van Eerd Patric Brinkman – Dutch Quattro Legends Audi Quattro Classics (86-89 High Average) 724 Floris de Raadt David Kann – 2chameaux Citroën 2CV Classics (-86 Low Average) 729 Peter van den Bosch Hans Brand (USA) – Dutch Quattro Legends Audi Quattro Classics (86-89 High Average) 905 Janus van Kasteren Sr. Frank Burgers Herman Keijsers Team De Rooy DAF Bull Classics (86-89 Moderate Average)

© ASO

