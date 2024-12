Hoe laat en waar kun je de Dakar 2025 kijken?

Aankomende vrijdag staat de 47e editie van de Dakar op het programma. Het wordt tevens de zesde keer dat de Amaury Sport Organisation (ASO) het spektakel in Saoedi-Arabië organiseert, maar waar kun je het grootste rally-kampioenschap ter wereld volgen?

Er ligt een loodzwaar programma op de deelnemers te wachten in de komende editie van de Dakar. Zo vindt het kampioenschap van 3 tot en met 17 januari plaats in Saoedi-Arabië en zijn er welgeteld zestig Nederlandse inschrijvingen terug te vinden. De Dakar begint vrijdag met de proloog en er zal in totaal ruim 7900 kilometer worden verreden.

Waar is de Dakar 2025 te volgen?

Vanaf aankomende vrijdag 3 januari zendt RTL 7 de Dakar uit. Om 19:25 uur start RTL GP Dakar en daarin wordt er een uur lang teruggeblikt op de etappe van die dag en dit zal tot en met 17 januari de plek zijn om het spektakel te volgen. Ook de zender Eurosport 1 schenkt aandacht aan de Dakar 2025. Vrijdag om 21:00 uur kun je daar terecht om de Dakar vervolgens te kijken. Ook bij Eurosport verschijnen er dagelijks programma's rondom de Dakar, zodat je niets van het evenement hoeft te missen.

