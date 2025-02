Arvid Lindblad is onder de indruk van Max Verstappen en dan gaat het niet alleen om de rijkunsten van de viervoudig F1-kampioen, maar ook om zijn persoonlijkheid. De Red Bull-junior, die kans maakt op de rol van reservecoureur, waardeert het dat Verstappen de tijd voor hem wil nemen.

Lindblad, die al sinds 2021 lid is van het opleidingsprogramma van Red Bull, schreef verschillende kampioenschappen in de kartsport op zijn naam en verreed een aantal Italiaanse Formule 4-races als gastrijder in 2022, voordat hij zijn fulltime debuut maakte in de autosport. Hij bleef in de Italiaanse klasse, won zes races en werd derde in de eindstand. Tevens schreef hij de Macau Formule 4-wedstrijd op zijn naam. Lindblad schoof vorig seizoen op naar de FIA Formule 3 en streed om de titel met vier overwinningen. Om extra superlicentiepunten te kunnen verdienen, nam hij begin dit jaar deel aan de Formula Regional Oceania en met succes: met nog twee races te gaan, had de jonge Brit de titel al op zak. Tijdens het 'normale' seizoen zal hij de FIA Formule 2 doen met Campos Racing. Lindblad wordt dit jaar 18 en heeft genoeg superlicentiepunten om, als hij de kans krijgt, in de Formule 1 te mogen rijden. Naar verluidt zal hij ergens dit jaar als reservecoureur van Red Bull Racing en Racing Bulls worden aangekondigd nu Liam Lawson en Isack Hadjar zijn opgeschoven naar vaste zitjes op de F1-grid.

Roem stijgt niet naar zijn hoofd

"Het lijkt erop dat wat hij ook doet, waar hij ook instapt, welke kans hij ook krijgt, in welke situatie hij zich ook bevindt, hij er het beste van weet te maken en gewoon extreem snel is", begon Lindblad complimenteus over Verstappen bij de Inside Line F1 Podcast. "De beste manier om Max volgens mij op dit moment te beschrijven is dat hij geen zwakheden lijkt te hebben en dat hij gewoon een beetje beter is dan iedereen. Max is echt een geweldige vent. Hij is gewoon echt als een normaal persoon. Hij laat de roem en het lawaai eromheen niet naar zijn hoofd stijgen en hij is echt down-to-earth. Hij heeft altijd de tijd voor me genomen om met me te praten en is erg behulpzaam geweest. Hij is fantastisch om een gesprek mee te hebben en een heel bijzonder persoon om te kennen, omdat, zoals ik al zei, hij heel down-to-earth is en er erg voor openstaat om te helpen. Hij neemt de tijd om met je te praten, ook al ben ik er zeker van dat hij erg druk is met zijn eigen verplichtingen."

© Toyota New Zealand | Lindblad op jacht naar het kampioenschap in de Formula Regional Oceania

