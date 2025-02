Oracle is sinds 2022 de titelsponsor van Red Bull Racing en samen hebben ze een heleboel succes gekend met Max Verstappen achter het stuur. Maar bij welk ander F1-team heeft dit bedrijf eerst gezeten? En wat doen ze überhaupt?

Tijdens het Formule 1-seizoen van 2021 was de Oracle-naam al te vinden op de Red Bull, in wat kleinere letters naast de cockpit. Verstappen sleepte dat jaar zijn eerste wereldkampioenschap binnen na de welbekende titanenstrijd tegen Lewis Hamilton die eindigde met de controversiële race in Abu Dhabi. Oracle besloot een paar weken voor de seizoensopener van 2022 haar samenwerking met Red Bull uit te breiden. Ze tekenden een deal voor vijf jaar, naar verluidt met een waarde van maar liefst 500 miljoen dollar, om de titelsponsor te worden.

Succes met Oracle

Sindsdien zien we Oracle in koeienletters op de zijkant van de Red Bull. Het in Californië opgerichte bedrijf en de energiedrankfabrikant hebben in de afgelopen drie seizoenen samen 47 Grands Prix gewonnen, waarvan 43 dankzij Verstappen en de andere vier dankzij Sergio Pérez. Red Bull zegevierde tijdens 69 procent van de races sinds 2022. Oracle is niet alleen de sponsor geweest van Max, maar ook van diens vader Jos Verstappen. Ze hadden namelijk een samenwerking met Benetton in 1994 en 1995. De Montforter debuteerde in 1994 naast Michael Schumacher, als invaller van JJ Lehto die zijn nek had gebroken bij een crash in de wintertest. Schumacher won zijn eerste twee wereldkampioenschappen in die seizoenen en Benetton verdiende ook de constructeurstitel van 1995.

© Martin Lee | Oracle op de zijkant bij Jos Verstappen tijdens de Britse GP van 1994 op Silverstone

Wat doet Oracle?

Oracle werd in 1977 opgericht in Santa Clara door Larry Ellison, Bob Miner en Ed Oates. Tegenwoordig staat het hoofdkwartier in Austin, Texas en staat Ellison aan het roer als de uitvoerend voorzitter en technisch directeur. Het bedrijf maakt software voor databases en cloudtechnologie. Ze werden bekend met de Oracle Database dat in 1979 werd uitgebracht. Het is een managementsysteem waarmee ondersteunende processen in organisaties worden beheerd. In 2009 breidde Oracle uit door Sun Microsystems over te nemen, waardoor ze in bezit kwamen van Java, een bekende programmeertaal.

Het bedrijf is in bijna vijftig jaar een ongelooflijk financieel succes gebleken. De activa van Oracle stond vorig jaar op maar liefst 141 miljard Amerikaanse dollar dankzij een nettowinst van 10,47 miljard in 2024. Wereldwijd werken er zo'n 159.000 mensen voor Oracle.

Oracle is echter ook meermaals in opspraak gekomen. Zo lanceerden ze in 2002 een marketingcampagne met de slogan 'Can't break it, can't break in', maar een paar weken later lukte het een trio aan veiligheidsexperts om alsnog de producten van Oracle te hacken. In 2011 werden ze door de FBI onderzocht voor het financieren van Afrikaanse regeringsleden om hun zaken op het continent uit te kunnen breiden. In 2022 werd Oracle aangeklaagd door advocatenkantoor Lieff Cabraser, omdat het bedrijf een soort bewakingsprogramma zou hebben waarmee het honderden miljoenen mensen real-time kon volgen en voor altijd persoonlijke informatie kon opslaan. Oracle moest afgelopen juli een boete betalen van 115 miljoen dollar en beloofde te stoppen met de spionageactiviteiten.

Onder programmeurs staat Oracle voor One Rich Asshole Called Larry Ellison, omdat het bedrijf veel programmeertalen naast Java heeft opgekocht om vervolgens de prijs enorm omhoog te drijven, en Ellison staat tevens bekend om zijn agressieve stijl van zakendoen. Hij kocht in 2012 98 procent van Lānaʻi, het op vijf na grootste eiland van Hawaiʻi, en is daar in 2020 naartoe verhuisd vanuit Californië. Ellison zou geobsedeerd zijn met het willen restaureren van Lānaʻi, nu er geen ananasplantages meer zijn. Hij wil het omtoveren tot dé toeristenbestemming met "de eerste economisch vatbare, 100 procent groene gemeenschap" met een innovatief, zelfvoorzienend droomlandschap van hernieuwbare energie, elektrische auto's en duurzame landbouw.

