Ook in 2025 is er achter de schermen van alles aan de hand bij Red Bull Racing. Dit keer gaat het om een sponsor van het team van Max Verstappen dat Red Bull zou hebben gedwarsboomd. Oracle en potentiële nieuwe sponsor Perplexity zouden dit keer onderwerp van een ruzie zijn geweest.

The Verge wist dit deze week te melden. Red Bull zou volgens de site een deal hebben gehad voor 5 miljoen dollar per jaar met Perplexity, een search engine die wordt aangestuurd door AI. De deal zou echter geblokkeerd zijn door een andere belangrijke sponsor van Red Bull Racing: Oracle. Het bedrijf zou het niet hebben zien zitten dat Red Bull Racing met Perplexity in zee ging, waardoor het besloot de deal als huidige sponsor te blokkeren.

'Geruchten over blokkeren Oracle deels waar'

Volgens de bronnen van PlanetF1 ligt het echte anders. Dat Oracle niet blij was met de mogelijke deal weet ook deze site te bevestigen, maar volgens PlanetF1 zou Oracle geen enkele macht hebben om een deal tussen Red Bull en Perplexity te blokkeren. Oracle en Perplexity hebben natuurlijk verschillende interesses in dezelfde markt, waarbij de AI van Perplexity een negatief effect zou kunnen hebben op de markt van Oracle. Hierdoor zou het merk liever niet hebben gewild dat Red Bull met Perplexity als sponsor in zee ging en ze daarmee meer publiciteit zou geven, iets wat dus uiteindelijk ook niet is gebeurd.

Andere sponsoren Red Bull

Naast de nieuwe kleren die Red Bull deze week heeft gelanceerd voor 2025, heeft het team ook een paar nieuwe sponsoren. Zo zijn 1Password en Gate.io toegevoerd aan de lijst van sponsoren waar Red Bull mee samenwerkt. Volgens PlanetF1 was er vooral voor 1Password veel concurrentie, maar won Red Bull uiteindelijk het gevecht. 1Password zal op het stuur te vinden zijn, terwijl gate.io de nieuwe partner op gebied van crypto zal zijn van Red Bull.

