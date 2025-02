Het team van Red Bull Racing hoopt na een minder 2024, waarin het team slechts derde werd in het constructeurskampioenschap, dit jaar weer bovenaan beide kampioenschappen te eindigen. De Oostenrijkse formatie heeft in ieder geval getoond in welke teamkleding dat zal gaan gebeuren.

Red Bull Racing zal in 2025 opnieuw hopen om de dominantie van eerdere jaren terug te vinden, al zal dat met McLaren en Ferrari die ook uitstekend bezig waren aan het eind van 2024 toch een behoorlijk lastig karwei gaan worden. Dit jaar heeft men in Liam Lawson echter een verse, jonge coureur naast Max Verstappen in de RB21 zitten en daarmee hoopt de Oostenrijkse formatie het wat beter te gaan doen in de strijd om het constructeurskampioenschap, daar waar Sergio Pérez in 2024 natuurlijk de nodige steken liet vallen.

Nieuwe kleding

Het team heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen in ieder geval de nieuwe teamkleding aan de wereld laten zien. Wat opvalt is dat Red Bull voor een toch wat ander ontwerp gekozen heeft dan in voorgaande jaren, dus is het wellicht ook mogelijk dat we dit seizoen een andere livery op de wagen gaan zien, daar waar de afgelopen jaren er vaak voor een vergelijkbaar ontwerp gekozen werd.

On. The. Limit. Unveiling our all-new 2025 replica collection 😍



Available now at @RedBullShop 🛍️#F1 || #BetterNeverStops — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2025

